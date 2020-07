Quanto vale un post di Cristiano Ronaldo su Instagram? Circa il 1500% in più di un influencer italiana. Terzo in classifica CR7 batte anche Kim Kardashian e Messi. Ecco l’elenco dei più pagati sul social network.

Cristiano Ronaldo è nella lista dei dieci paperoni più pagati di Intagram. Il calciatore della Juventus che vanta 224.800.000 di follower si colloca al terzo posto dei dieci personaggi più pagati al mondo per un post su Instagram A stabilirlo è la Instagram Rich List 2020.

Ronaldo su Instagram quanto guadagna

CR7 è il calciatore più pagato sul popolare social network, un suo post vale circa 889mila dollari. Prima di lui c’è Kelie Jenner, la giovane miliardaria sorella di Kim Kardashian, mentre al primo posto troviamo Dwayne Johnson, lo statunitense attore, ex wrestler meglio noto come The rock.

Chi sono i più pagati di instagram

Kim Kardashian con 175.700.000 followers è al quarto posto della classifica di Rich List. Per avere un suo post bisogna pagare circa 858mila dollari.

Tornando ai calciatori, Neymar Jr. il giovane attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana, si colloca al decimo posto con un introito di circa 704mila dollari.

Dopo di lui c’è Lionel Messi che oltre il suo stipendio dal social network ricava 695mila dollari per un single post.

Nella classifica di Rich List 2020 non ci sono calciatori italiani.

Gli unici personaggi che appaiono sono la solita Ferragni al 65° posto della classifica internazionale che introita circa 60 mila euro a post per mostrarvi le mutande di Intimissimi e altri sponsor vari, seguita da Gianluca Vacchi, oltre al rapper Fedez (marito della già citata influencer italiana), i cui post vengono stimati circa 31.200 dollari.

Insomma Cristiano Ronaldo oltre ad essere una leggenda del calcio è attualmente il calciatore più pagato per le sponsorizzazioni su Intagram. Tuttavia i suoi guadagni non si fermano qui e se vuoi sapere veramente quanto guadagna Ronaldo anche al secondo vai a questo articolo

Questi sono i personaggi più pagati su instagram per le sponsorizzazioni. Si tratta di cifre da paura che se in parte giustificano il mondo del calcio considerato una vera industria, non giustificano le aziende che pagano personaggi vari per mostrare prodotti pubblicitari a un pubblico giovane.

