Serie A, 16esima giornata: la partitissima è a San Siro dove il Milan, capolista e imbattuto riceve i campioni in carica della Juventus in ritardo di dieci punti in classifica

Una delle partite più attese dell’anno, sicuramente la più importante in questa fase del campionato per capire se e quanto il Milan è davvero inarrestabile e quanto la Juve è davvero in grado di confermarsi nella lotta per il titolo. Il tutto proprio nella giornata che registra il clamoroso crollo dell’Inter, sconfitta dopo otto vittorie consecutive.

86′ – Cerca una conclusione Romagnoli, palla alta…

85′ – Esce Frabotta, buona prestazione, entra Demiral

82′ – Azione di alleggerimento del Milan, conclusione centrale di Calhanoglu, non pericolosa, para centralmente Szczesny

80′ – Escono Kjaer, Dalot e Calabria; entrano Maldini, Conti e Kalulu

80′ – Milan che sabato gioca con il Torino, Pioli si rassegna ed effettua cambi conservativi

78′ – Il Milan accetta il verdetto del campo

75′ – Azione dirompente di Rabiot ben definita da Kulusevski, l’appoggio è per McKennie che con grande tempismo arriva al momento giusto per la deviazione vincente

75′ – GOOOOOOOOL JUVENTUS, MCKENNIE

73′ – Doppio cambio Juventus, Arthur per Betancur, Bernardeschi per Ramsey

73′ – Pirlo intuisce il momento non buono di Betancur e lo chiama fuori

72′ – Fuori…

72′ – Calcio di punizione per il Milan affidato a Calhanoglu…

71′ – Una delle pochissime occasioni offensive di Hernandez, fermato: arriva il giallo che doveva arrivare prima su Betancur. E forse non era nemmeno fallo…

70′ – MCKENNIE!!! Gran tiro! Splendido intervento di Donnarumma sullo statunitense imbeccato da CR7

69′ – Altre polemiche per un intervento di Betancur, già ammonito, che viene graziato da Irrati

66′ – Ora è la Juve che si impossessa della partita e del centrocampo. Milan in affanno e un po’ stanco. Il gol del raddoppio è stata una bella mazzata

63′ – Cambia tutta la linea offensiva Andrea Pirlo. Chiesa, partita straordinaria la sua (doppietta). Bene anche Dubala, suo l’assist del primo gol del compagno

62′ – Doppio cambio Juventis: Kulusevski per Chiesa, McKennie per Dybala

61′ – Dall’arco di cerchio dell’area di rigore, Chiesa punta Hernandez lo salta e conclude a rete con grande forza e precisione: Donnarumma non ci può fare niente…

61′ – GOOOOOOOOL! ANCORA FEDERICO CHIESA!!!!

59′ – Dybala ha una ottima opportunità in area ma non riesce né a tirare né a crossare… maluccio anche lui

58′ – La Juve si prepara a due cambi con McKennie e Kulusevski

56′ – La vera notizia è che fino a questo momento Cristiano Ronaldo è insufficiente: ha fatto davvero pochissimo

54′ – PERICOLOSISSIMA LA JUVENTUS, buca l’intervento in difesa Castillejo, ma Ramsey conclude da ottima posizione in modo davvero impreciso

54′ – L’appoggio è per Bonucci, mette fuori il Milan

53′ – Leao regala un calcio di punizione alla Juventus per un fallo su Betancur

53′ – Fase di forte contrasto a centrocampo, prova a rialzare la testa la Juventus

51′ – E’ sempre il Milan a mantenere il pallino del gioco

49′ – Hauge davvero molto attivo in questo avvio di ripresa

47′ – ANCORA UN’OCCASIONE PER IL MILAN, azione di Hauge che appoggia a Dalot, bel tiro: Szczesny si rifugia in angolo

47′ – Ancora Hauge, ma Hernandez non trova lo spazio per concludere

46′ – Cerca subito di attaccare il Milan con Hauge

INIZIA IL SECONDO TEMPO –

INTERVALLO – Non basta un avvio travolgente della Juventus, trascinata da un Chiesa scatenato a difendere il vantaggio, Caparbia reazione del Milan che ha preso in mano il gioco, ha attaccato, ha cercato a lungo il gol e lo trova con Calabria su un’azione per la verità un po’ contestata. Juventus troppo passiva dal 20′ in poi… Milan determinatissimo e molto aggressivo.

45′ – Finisce il primo tempo… 1-1

43′ – Prova a insistere il MIlan: Juve alle corde

42′ – Qualche discussione sul gol del Milan per un intervento di Calhanoglu su Rabiot: poi parte il contropiede del Milan finalizzato da una splendida conclusione di Calabria: 1-1

41′ – Niente VAR, il MILAN HA PAREGGIATO!

41′ – PAREGGIO DEL MILAN, MA C’E’ QUALCHE DUBBIO…

38′ – Si è decisamente spenta in questa fase la Juventus che ha ceduto il pallino al Milan

36′ – E’ cresciuto il Milan che ora sta spingendo in modo molto aggressivo

35′ – Ancora Szczesny, sicuro sulla conclusione di Calhanoglu

34′ – Spinge il Milan, insistono Calhanoglu e Leao: Ramsey rischia l’autogol e costringe Szczesny a un grande intervento

33′ – Altra conclusione del Milan, stavolta con Calabria: alto

32′ – Ma la Juve è micidiale con le ripartenze

32′ – Milan che prova a prendere il controllo del gioco…

30′ – Conclusione di Calhanoglu, respinge Bonucci, ci riprova Hauge, palla altissima

30′ – Milan che si affaccia nella tre quarti avversaria, ma non punge

28′ – Ancorta la Juve dal calcio d’angolo, libera Leao

27′ – Nulla di fatto dalla bandierina

26′ – MILAN PERICOOSO, perde palla Ramsey, Hauge attacca e appoggia a Leao: Szczesny si salva in angolo

25′ – Il Milan sta faticando molto a imporsi in attacco, nonostante un centrocampo della Juve molto impreciso

23′ – Chiesa, scatenato, ancora una conclusione: respinge di pugno Donnarumma

21′ – Rafael LEAO, vicinissimo al pari. Ruba palla, chiude un triangolo con Saelemaekers e conclude direttamente a rete, tiro molto pericoloso: fuori di poco

20′ – Chiesa punta e supera Hernandez (che sta facendo molta fatica) e si rende ancora pericoloso

20′ – Ancora Juve, Milan in sofferenza

18′ – Gol Juve nel momento migliore dei bianconeri

17' | ⚽️ | GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOL! STU-PEN-DA azione dei bianconeri, assist delizioso di tacco di @PauDybala_JR a smarcare @federicochiesa che solo davanti a Donnarumma non gli lascia scampo. AVANTI COSI'!!!!!#MilanJuve [0-1] #ForzaJuve

17′ – Grandissima azione della Juventus: Chiesa, tacco di Dybala che restituisce al compagno in zona di tiro, conclusione angolata e Donnarumma non ci arriva

17′ – GOOOOL DI FEDERICO CHIESA

15′ – Poi Frabotta… ancora calcio d’angolo

15′ – Buon momento della Juventus, attacca ancora Dybala, respinto

14′ – PALO DI FEDERICO CHIESA! Cerca la conclusione l’attaccante e sorprende la difesa del Milan, palo pieno. Gran conclusione davvero



13′ – Calcio d’angolo per la Juventus

12′ – Avanti la Juve ora

10′ – Bella gara, squadre aggressive, Milan che controlla bene

8′ – Frabotta! Bella incursione su un appoggio di Dybala: palla alta sulla traversa

6′ – Betancour perde palla… ma il Milan non ne approfitta… palla ancora in calcio d’angolo su conclusione di Hauge

5′ – Ci prova Hauge con una conclusione subito dall’appoggio dell’angolo, tiro insidioso ma non trova il bersaglio

5′ – Calcio d’angolo per il Milan

2′ – Risponde il Milan con Leao… ma non è pericoloso

1′ – JUVENTUS, subito pericolosa con Dybala… ma da pochi metri l’argentino sbaglia tutto… errore clamoroso!



20.45 – PARTITI! Calcio d’avvio, squadre con i loro colori tradizionali.

20.40 – Squadre in campo, arbitra Massimiliano Irrati

20.32 – Ultimi minuti di riscaldamento per le due squadre

20.31 – San Siro è ovviamente a porte chiuse. A MIlano al momento non piove, temperatura rigida, terreno in buone condizioni. Ha piovuto a lungo oggi, ma qualche ora il tempo regge.

20.29 – Se al Milan mancano sette titolari, la Juventus è costretta a rinunciare di nuovo ad Alvaro Morata.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo. All.: Pirlo.

20.24 – Le formazioni: il Milan deve rinunciare non solo a Ibrahimovic ma anche a Rebic dando fiducia a Leao, sempre decisivo in queste ultime giornate con Dalor e Romagnoli in difesa. Theo Hernandez recuperato.

20.20 – Anche il Napoli è incredibilmente caduto in casa, 1-2 subito dallo Spezia. Per il Milan è un’opportunità imperdibile. Vincere per isolarsi al comando della classifica e andare di nuovo in fuga

20.18 – Per il Milan la ghiotta opportunità di conquistare una vittoria che staccherebbe tutti i suoi inseguitori, non solo la Juventus ma anche l’Inter, clamorosamente caduta a Genova contro la Sampdoria, per 2-1

20.15 – Manca mezz’ora al calcio d’avvio della partita più attesa di questa sedicesima giornata, forse una delle più attese dell’anno. Milan-Juventus si affrontano a San Siro, alle 20.45.