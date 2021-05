Al termine di una partita caratterizzata da moltissime occasioni da rete sciupate, il Milan torna alla vittoria e ricomincia la sua corsa verso la Champions League

Milan-Benevento 2-0, 34esima giornata di Serie A – Un Milan aggressivo e sicuramente più brillante rispetto alle ultime sconfitte con Lazio e Sassuolo, ma anche terribilmente impreciso in attacco, conquista una vittoria importantissima per proseguire il suo inseguimento alla zona Champions League.

Milan, quanti errori…

Con Ibrahimovic in campo dal primo minuto, il Milan si affida ancora una volta a giocatori che nelle ultime settimane avevano parzialmente deluso le aspettative. Rafael Leão in particolare, ancora una volta molto impreciso e incostante, e Bennacer, anche lui non sufficiente.

Un Milan che nel primo tempo si porta in vantaggio grazie a un bel gol di Calhanoglu: ma poi spreca l’impossibile arrivando addirittura a rischiare contro un Benevento che, senza nulla da perdere, riesce a rendersi pericoloso in più occasioni con Lapadula. Sotto la pioggia e su un campo pesante, il Milan porta a casa la vittoria soffrendo, sbagliando molto anche nella ripresa e trovando il gol del raddoppio con Theo Hernandez ma evidenziando ancora una volta il suo scarso peso offensivo e la propria dipendenza da Ibrahimovic che pure senza giocare una gran partita, garantisce da solo assist e occasioni per tutti. Milan che scuote la classifica dopo due sconfitte e a questo punto guarda allo scontro diretto di sabato contro la Juventus come a una scadenza ineluttabile verso la Champions League.

Milan-Benevento, in sintesi

06’ – 1-0 destro preciso e puntuale di Calhanoglu su un appoggio vincente di Saelemaekers che Kessie, con grande intelligenza, lascia filtrare

11’ – Clamorosa palla gol per Lapadula che da ottima posizione non trova la porta

14’ – Saelemaekers ha una splendida occasione per raddoppiare, ma spara addosso a Montipò

16’ – Occasione ancora più evidente per Leão, Montipò respinge di nuovo

36’ – Sempre il portiere del Benevento in grande evidenza, devia in angolo un bel diagonale di Theo Hernandez

46’ – Montipò, un miracolo dietro l’altro: stavolta chiude su Ibrahimovic

55’ – Ancora un salvataggio del portiere campano sollecitato da Ibrahimovic

60’ – 2-0, Ibra impegna Montipò che respinge ma non trattiene, Hernandez da due passi insacca

67’ – Lapadula per Insigne, bello il sinistro che si spegne di poco sul fondo

Il tabellino

MILAN-BENEVENTO 2-0

6′ Calhanoglu, 60′ Theo Hernandez

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez (75′ Calabria); Kessié, Bennacer (46′ Tonali); Saelemaekers (75′ Castillejo), Calhanoglu (86′ Brahim Diaz), Leao (75′ Rebic); Ibrahimovic. All. Pioli

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo (86′ Tello), Viola, Ionita; Iago Falque (55′ R. Insigne), Improta (76′ Caprari); Lapadula (76′ Gaich). All. F. Inzaghi

Ammoniti: Bennacer (M), Castillejo (M)