La nazionale italiana di nuovo in campo per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar: si gioca alle 20.45 a Vilnius contro la Lituania. Formazioni e dove vedere la partita di stasera.

Due vittorie nelle prime due partite contro l’Irlanda del Nord e la Bulgaria, senza subire alcun gol (l’imbattibilità di Donnarumma è ormai oltre i 540 minuti) e allungando l’imbattibilità della squadra a 24 partite. Praticamente una delle più lunghe di sempre nella storia azzurra.

Italia probabile formazione

Eppure per la squadra di Roberto Mancini non è un momento facile: in pochi giorni ben sei giocatori (Chiellini, Berardi e Capito, poi anche Verratti, Florenti e Grifo) hanno dovuto lasciare il ritiro per acciacchi, leggeri infortuni o problemi. Considerando l’assenza di Jorginho e la condizione non al top di un paio di giocatori le scelte del CT sono quasi obbligate. In difesa con Bonucci e Acerbi giocherà Di Lorenzo, davanti Chiesa e Insigne dal primo minuto, forse con Bernardeschi tenendo Immobile precauzionalmente in panchina. Centrocampo che si appoggia ancora su Locatelli che giocherà la sua terza partita da titolare, la miglior alternativa possibile considerando l’assenza di Jorginho. In campo anche Emerson Palmieri che dovrà sostituire Verratti.

L’avversario di turno, la Lituania

Sulla carta non c’è partita: anche se il calcio insegna molto spesso a non fidarsi di quello che è scritto sulla carta per via di precedenti e statistiche.

La Lituania è al #129 del mondo nel ranking mondiale della FIFA, non ha mai partecipato a una fase finale di un Europeo né di un Mondiale. All’ultima Nations League ha chiuso al nono posto nella Lega C. Una squadra con pochi giovani e poche individualità di rilievo ma con un paio di giocatori di una certa esperienza e caratura internazionale. La squadra del CT Urbonas è tutta qui. La Lituania ha giocato una sola partita, quella con la Svizzera perdendo 1-0 (gol di Shaqiri).

La nazionale Under 21

Ieri sera intanto la Under 21 italiana ha vinto la partita decisiva delle qualificazioni all’Europeo battendo la Slovenia, padrona di casa, per 4-0 con doppietta di Maggiore e gol di Raspadori e Cutrone su calcio di rigore che poco dopo ha sprecato un secondo penalty. Ancora un’espulsione nel finale con il doppio cartellino giallo per Marchizza.

L’Italia, seconda classificata del gruppo B alle spalle della Spagna, attende le ultime partite del gruppo D in programma oggi: dovrà affrontare la prima classificata. Probabilmente sarà il Portogallo cui basta un pareggio nell’ultima partita in programma contro la Svizzera.

Lituania-Italia, le probabili formazioni

LITUANIA (4-2-3-1): Svedkauskas; Mikoliunis, Beneta, Gaspuitis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus; Novikovas, Slivka, Petravicius; Chernykh. All. Urbonas.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, G. Mancini, Bastoni, Emerson P.; Barella, Locatelli, Pellegrini; Chiesa, Immobile, Bernardeschi. All. R. Mancini.

Statistiche e programma TV della partita Lituania Italia

I precedenti sono sei, quattro vittorie azzurre e due pareggi. L’ultima sfida risale al 2007, vittoria degli Azzurri a Kaunas per 0-2 con doppietta di Quagliarella.

La partita sarà diretta da Pawel Raczkowki (Polonia), coadiuvato dai guardalinee connazionali Radoslaw Siejka e Arkadiusz Wojci con Krisztof Jakubik quarto uomo. Niente VAR nelle qualificazioni al mondiale.

Si gioca allo stadio LFF di Vilnius (il vecchio stadio Vetra) mercoledì 31 marzo alle 20.45 con diretta su RAI Uno (in streaming su RAI Play): telecronaca di Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro e gli interventi dal bordocampo di Alessandro Antinelli.