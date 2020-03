La Juventus è prima in classifica ma è la prima squadra di calcio che ha trovato l’accordo con i suoi giocatori per il taglio degli stipendi. Ecco i dettagli della bozza dell’accordo nel video di Sky Sport con le condizioni.





A causa dell’emergenza Coronavirus la Juve ha tagliato per quattro mesi gli stipendi ai calciatori dopo solo 2 giorni di confronto negli spogliatoi con giocatori e allenatore. Si tratta della prima squadra di calcio italiana che si è mossa creando di fatto un precedente nel mondo del calcio

Nel video potete vedere i dettagli e le cifre dell’accordo.

Ma quanto ci rimette Cristiano Ronaldo che nella squadra bianconera è il più pagato?

Ronaldo Juventus taglio stipendio

Attualmente non è chiaro e non è possibile sapere quando riprenderanno le partite di serie A e la champions, il mondo è alle prese con la lotta contro il Coronavirus e pensare che a maggio ci sia una ripresa delle attività calcistiche è ottimistico. Tuttavia tutti ci auguriamo di vedere i calciatori in campo perché questo significherebbe la fine della pandemia da Covid 2019.

In queste ore in cui la Juventus ha annunciato l’accordo raggiunto con i suoi calciatori, gli articoli sulla squadra bianconera e la capacità del suo management hanno riempito il web dalla: Gazzetta che titola ” “Juve questa è la più bella giocata dell’anno” Alll’autorevole testata inglese The Guardian prima ad uscire con l’articolo sul taglio degli stipendi dei calciatori della Juventus, a Gravina che ringrazia la Juve fino a chi scrive che ha già vinto lo scudetto del buonsenso.

Insomma oggi tutti tifano Juventus in quanto è la prima squadra italiana che affronta la situazione Coronavirus, e tutto quello che ne deriva in termini di perdita alla società fra mancati incassi e sponsor. Consideriamo anche che Juventus è una squadra quotata in borsa quindi le sue azioni sono nelle mani di tanti tifosi e altri azionisti.

Tutti a questo punto vogliono sapere quanto ci rimette Cristiano Ronaldo, c’è chi scrive 10 milioni e chi ne ha scritto una cifra di quattro milioni. Insomma se volete sapere quanto ci rimette Ronaldo dal taglio degli stipendi della Juventus fate 2 semplici conti con i guadagni di Cristiano Ronaldo

Queste le ultime news su Juve e tagli stipendi, sperando che anche le altre squadre di serie A seguano l’esempio e il buonsenso