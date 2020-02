L’inter può battere la Juve e vincere lo scudetto? Dipende delle prossime partite dell’inter e dalla Juventus. Ecco il calendario.

A poche partite dalla fine del campionato di serie A, l’Inter è nelle prime posizioni della classifica, per questo è importante per le tifose e i tifosi sapere quante competizioni mancano per battere la Juve. E’ infatti molto probabile che lo scudetto sia vinto da una di queste due squadre, visto che se lo stanno contendendo punto su punto da inizio stagione.

Vediamo allora quali sono le partite (e le relative date) che attendono la squadra milanese da qui in avanti.

Calendario Inter serie A: le date delle partite

Le partite che restano fino al termine della serie A stagione 2019/20 sono 15 e saranno decisive per la corsa allo scudetto. Il 24 maggio verrà premiata la squadra campione e i nerazzurri sperano di esserlo, ma prima dovranno vedersela con i seguenti avversari. Ecco l’elenco dei match di Serie A in calendario, delle date e degli orari, che attendono l’Inter.

Lazio-Inter, 16 febbraio ore 20:45

Inter-Sampdoria, 23 febbraio 20:45

Juventus-Inter, 1 marzo ore 20:45

Inter-Sassuolo, 8 marzo ore 15:00

Parma-Inter, 15 marzo ore 18:00

Inter-Brescia, 22 marzo ore 20:45

Inter-Bologna, 5 aprile ore 18:00

Verona-Inter, 11 aprile ore 15:00

Inter-Torino, 19 aprile ore 15:00

Spal-Inter, 22 aprile ore 20:45

Roma-Inter, 26 aprile ore 20:45

Inter-Fiorentina, 3 maggio ore 15:00

Genoa-Inter, 10 maggio ore 15:00

Inter-Napoli, 17 maggio ore 20:45

Atalanta-Inter, 24 maggio ore 15:00

Grazie a questo elenco, se siete simpatizzanti, potrete organizzarvi per seguire le partite dell’Inter su Sky o in streaming su Dazn, a seconda dell’evento.

Inter unica squadra imbattuta fuori casa



Come abbiamo visto dal calendario delle restanti partite, l’Inter ne avrà 7 in casa, ovvero presso lo Stadio San Siro di Milano.

Le restanti le disputerà fuori casa e precisamente a Roma (due volte, una con la Lazio e l’altra con la Roma), Torino, Parma, Verona, Ferrara, Genova e Bergamo.

Fra queste trasferte, di sicuro non sarà facile affrontare quella con la Juventus, visto che l’incontro potrebbe avere un peso importante nella corsa scudetto. Tuttavia la squadra guidata da Antonio Conte ha già dimostrato di poter vincere contro ogni avversario e di avere un ottimo rendimento lontano da Milano. I nerazzurri, infatti, sono l’unica squadra imbattuta fuori casa e hanno ottenuto più punti di tutte le altre in Serie A, in questa particolare classifica.

Insomma, i numeri dicono che la sfida lanciata ai rivali può essere vinta, specie se la squadra riuscirà a mantenere questo rendimento fuori casa.

Inter news: la squadra di Conte crede allo scudetto

Le ultime news in casa Inter ci raccontano di una fiducia crescente, rispetto alle possibilità di conquistare il titolo italiano, che i nerazzurri non vincono dalla stagione calcistica 2009-10.

Sicuramente una spinta morale è arrivata dalla vittoria ottenuta nel derby Inter Milan, con il punteggio di 4-2. Anche in questa occasione si è visto il carattere di una squadra capace di rimontare l’iniziale svantaggio. Si tratta di una caratteristica che il suo allenatore Conte ha saputo trasmettere ai giocatori e rappresenta sicuramente un’arma in più nella lotta al tricolore.

Inoltre, il Football Club Internazionale Milano ha dimostrato una certa solidità, potendo contare fino ad ora sul reparto difensivo meno battuto della Serie A. Senza dimenticare le prestazioni del suo bomber, il belga Romelu Lukaku (arrivato all’Inter la scorsa estate per 65 milioni +10 di bonus) che sta trascinando la squadra a suon di goal.

Insomma, in virtù della sua forza e considerando quante partite mancano al termine del campionato di Serie A 2019/20, l’Inter può davvero sperare di battere la Juve. A fine maggio sapremo se Conte e i suoi calciatori riusciranno a compiere questa impresa, che ad inizio campionato in pochi avrebbero pronosticato.

