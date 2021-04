L’Inter batte il Cagliari e mantiene immutate le sue distanze su Milan e Juventus facendo un altro passo decisivo verso lo scudetto

Inter-Cagliari 3-0, 30esima giornata di Serie A – La solita Inter. Non bella, non particolarmente spettacolare, ma vincente. E tanto basta. Ed è l’unica cosa che conta. La 30esima giornata di Serie A garantisce l’undicesima vittoria consecutiva alla squadra di Antonio Conte che allunga ulteriormente la sua striscia positiva.

Inter non bella ma vincente

Non una partita facile per l’Inter costretta ad affrontare un Cagliari preciso, molto ordinato e determinatissimo a conquistare almeno un punto a San Siro. La squadra nerazzurra deve attingere a tutte le proprie risorse emotive e nervose per conquistare la vittoria: che porta la firma di Matteo Darmian, uno dei fedelissimi di Conte.

Un altro episodio favorevole tra i tanti che settimana dopo settimana trovano sempre qualcuno abbastanza pronto a togliere le castagne dal fuoco anche nelle giornate peggiori. Con otto turni di campionato ancora da giocare e un calendario sostanzialmente abbastanza favorevole, l’Inter conserva undici punti di vantaggio sul Milan e dodici sulla Juventus, l’unica squadra con la quale avrà uno scontro diretto. Ma alla penultima giornata.

Inter-Cagliari in sintesi

11’ – Prima palla gol per Eriksen, gran destro dal limite che costringe Vicario a un grandioso intervento appena sotto la traversa

37’ – Nainggolan, conclusione dalla distanza, centrale ma violenta: para Handanovic

48’ – Ci prova anche Sensi che sempre da fuori area conclude bene e costringe Vicario a un altro buon intervento

57’ – É sempre Vicario, debuttante assoluto, il grande protagonista del match: ottima parata su una bella conclusione di Eriksen

70’ – La pressione dell’Inter è costante ma non trova sbocchi, la squadra nerazzurra comincia a farsi nervosa: De Vrij colpisce di testa imperiosamente su calcio d’angolo. Palla che si stampa sulla traversa, Vicario stavolta non ci sarebbe mai arrivato

77’ – 1-0, il gol decisivo è di Darmian, tocco semplice semplice per l’esterno che si trova al posto giusto nel momento giusto dopo un’azione sulla destra di Hakimi imbastita da Lukaku

Inter-Cagliari, il tabellino

Inter-Cagliari 1-0

77’ Darmian

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian (83′ D’Ambrosio), Sensi (81’ Gagliardini), Brozovic, Eriksen (81’ Vecino), Young (70’ Hakimi); Lukaku, Sanchez (70’ Lautaro Martinez). All. Conte

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Carboni, Godin, Rugani (83′ Simeone); Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan (72’ Asamoah), Nandez; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

Arbitro: Pairetto di Torino

Ammoniti: Brozovic, Nainggolan

La classifica aggiornata