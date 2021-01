Ferrari Driver Academy, ecco le quattro ragazze pronte a correre in pista per un futuro da pilota professionista

Ferrari – Si chiamano Julia, Antonella, Doriane e Maya e sono le quattro giovanissime selezionate per prendere parte al programma femminile della Ferrari Driver Academy. L’accademia della scuderia di Maranello garantisce ogni anno i migliori talenti che puntano a una carriera da pilota professionista. Dalla Ferrari Driver Academy sono arrivati l’attuale pilota della Ferrari di Formula 1 Charles Leclerc e Mick Schumacher, che l’anno prossimo sarà alla guida della Haas.

I talenti femminili della Ferrari

Da tempo la FIA ha ampliato il suo programma di ricerca, sviluppo e formazione dell’academy anche alle giovani più talentuose con Girls On Track – Rising Stars. Le quattro prescelte arrivano da tante vittorie a livello giovanile con go kart e monoposto e sono reduci da una lunghissima selezione internazionale culminata a ottobre con una serie di test in Francia, al circuito Paul Ricard.

Parliamo di ragazze di età compresa tra i 12 e i 16 anni che si sono messe in luce e che ora hanno la chance decisamente invidiabili di potere entrare in un programma che porta verso la Formula 1.

Chi sono le ragazze scelte da Ferrari

Julia Ayoub ha 15 anni, è brasiliana ha vinto il trofeo dedicato ad Ayrton Senna che si è tenuto a Sao Paulo lo scorso anno e come l’olandese Maya Weung (16 anni) è un prodigio del kart. Ha già affrontato test molto importanti anche con la F4 e ne è sempre uscita da grandissima protagonista.

Molte presenze nelle più importanti gare interazionali e anche nel campionato mondiale.

Anche Antonella Bassani è brasiliana, a dispetto di un nome e cognome che tradiscono le sue origini italiane. Ha 14 anni ed è la più giovane in assoluto tra le quattro prescelte dalla Ferrari e corre ad altissimo livello sui kart da quando aveva solo sei anni. Doriane Pin, 16 anni, si era già messa in luce durante la rassegna femminile dedicata alle giovanissime al circuito Paul Ricard. Il Covid, anche una delle ragazze era risultata positiva, ha rallentato tutto. Ma ora le quattro prescelte possono ripartire da Fiorano dove affronteranno diversi test.

Il programma di Ferrari Driver Academy

Un programma molto intenso con test fisici e dinamici ma soprattutto prove su pista. Attesissime le prove con la F4, un modello identico a quelle che partecipano al campionato italiano ed equipaggiata con gomme Pirelli da competizioni. Le ragazze si misureranno tra loro ma soprattutto con se stesse. E al termine di due giorni di lavoro, sotto l’esame di tecnici, ingegneri e piloti una delle quattro diventerà la prima allieva della storia a far parte della Ferrari Driver Academy.

