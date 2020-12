Juventus attiva sul calciomercato sul fronte delle partenze: ormai la cessione di Dybala sembra essere sempre più vicina. In Premier League lo vogliono tutti….

Paulo Dybala è sempre più lontano dalla Juventus. A quanto pare il calciomercato di gennaio, che vedrà la Juventus costretta a lavorare sul proprio roster soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, comincerà con la cessione eccellente dell’argentino.

Dybala via dalla Juventus

Non c’è più margine di recuperare il rapporto tra Paulo Dybala e una dirigenza che per diversi mesi ha cercato di capire se e come fosse possibile chiudere positivamente la trattativa con l’argentino. Le richieste di Dybala e del suo management, praticamente il raddoppio del suo ingaggio (quasi sette milioni e mezzo di euro netti a stagione), non sono mai state prese in considerazione dalla dirigenza juventina, alle prese con una razionalizzazione dei costi.

L’agente di Dybala, Jorge Antun, si era incontrato a più riprese con i dirigenti della Juventus ma da ottobre di fatto la trattativa è entrata a un punto morto. Poche ore fa diversi magazine inglesi, compresa l’autorevole BBC, hanno dato per scontato che Dybala a breve giocherà in Premier League.

La proposta del Tottenham

L’attaccante della Juventus è stato offerto a diversi club della Premier League: Chelsea, Manchester United, ma soprattutto Tottenham. L’accordo tra gli Spurs e il giocatore sarebbe già pronto: quattro anni a 14 milioni di euro netti all’anno. Assurdo pensare che Dybala possa restare alla Juventus fino alla scadenza del suo contratto prevista per giugno del 2021. La convivenza sarebbe impossibile: e per la Juve ci sarebbe comunque il danno di uno stipendio ingente da versare comunque. Le prestazioni di Dybala dall’inizio della stagioni sono state tutt’altro che indimenticabili.

La soluzione

Alla Juventus non resta altro che trovare un accordo con il calciatore e con il club. Il migliore possibile per risparmiare i soldi dell’ingaggio e rientrare almeno parzialmente del valore del cartellino del giocatore che al momento vale intorno ai 75-80 milioni di euro.

Gli agenti di Dybala avevano tentato anche una soluzione italiana, Inter e Milan: ma è escluso che la Juventus possa accettare di cedere il giocatore in Serie A. A meno che il giocatore non accetti di arrivare fino alla fine del contratto in bianconero. Ipotesi che non conviene nemmeno a lui.

La voce della Juventus

Da parte della Juventus non ci sono dichiarazioni ufficiali. La società bianconera, secondo le ultime dichiarazioni di Fabio Paratici, vede ancora un futuro in bianconero per Dybala e fa riferimento ai contatti con Antun dell’ottobre scorso. Sicuramente le ultime prestazioni poco convincenti del giocatore hanno reso più debole la sua posizione sul mercato e non è escluso che una conclusione della trattativa, con la definitiva partenza di Dybala, possa concretizzarsi già entro la fine del mese.