Calciomercato 2021-22 Milan, Juventus Inter, Roma, Lazio e non solo. Tutte le ufficialità della serie A.

Calciomercato Juventus Parla Pirlo: “Non me lo aspettavo”

L’ormai ex tecnico della Juventus ha atteso poco meno di un’ora per fare pervenire ai tifosi le sue impressioni dopo il clamoroso esonero dalla Juventus che lo ha estromesso dalla panchina bianconera dopo un solo anno e con un altra stagione di contratto. Le parole del tecnico per quanto rispettose e molto garbate sono piene di amararezza. Pirlo non si aspettava un finale del genere: “Quest’avventura, nonostante un finale che non mi aspettavo, ha reso ancora più chiaro quale vorrei fosse il mio futuro, che spero sia altrettanto completo e pieno di soddisfazioni come quello che ho vissuto da calciatore”.

In poche parole, Pirlo ringrazia, si mette da parte e attende nuove offerte: per lui ci sarebbero intìeressamenti da parte di Lazio, Sassuolo e Sampdoria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Pirlo Official (@andreapirlo21)

La Juventus esonera Andrea Pirlo

E’ ufficiale la notizia dell’esonero di Andrea Pirlo, che aveva ancora un anno di contratto, dalla Juventus. Il tecnico bianconero è stato salutato e ringraziato dal club con una serie di post social dedicati alle sue foto e ai suoi video. Pirlo lascia con Supercoppa e Coppa Italia dopo avere centrato il terzo posto in classifica e l’accesso diretto alla Champions League.

Juventus, l'esonero di Pirlo diventa ufficiale: pronto Allegri

______________________________________________________________________________________________

Juric lascia il Verona

Nella girandola di panchine di Serie A, con Conte esonerato dall’Inter, Mourinho alla Roma e Simone Inzaghi che lascia la Lazio, spicca anche la partenza di Ivan Juric dall’Hellas Verona dopo un buon campionato che ha visto la squadra allenata dal tecnico croato arrivare a un passo dalla Europa League. Juric ha diverse opportunità: si parla del Sassuolo ma anche del Genoa dove potrebbe tornare dopo essere stato assunto ed esonerato alcuni anni fa dopo poche settimane di campionato.

______________________________________________________________________________________________

Tensione tra Lazio e Simone Inzaghi

Dopo la notizia del clamoroso rifiuto di Simone Inzaghi di rinnovare il proprio contratto con la Lazio, la società fa sapere di un accordo siglato e già raggiunto verbalmente tra il tecnico e il presidente Lotito, si registra la reazione molto risentita del club nei confronti del tecnico che sarebbe a un passo dall’accordo con l’Inter. Claudio Lotito ha dichiarato di essere “amareggiato e sorpreso” della decisione di Inzaghi di tornare sulle sue decisioni a poche ore da un accordo già siglato. Secondo il proprietario della Lazio Inzaghi si sarebbe detto “non convinto e privo di stimoli” per guidare la Lazio per un’altra stagione. La notizia del rinnovo tra il tecnico e il club azzurro era già stata ufficializzata anche sui social.

______________________________________________________________________________________________