Nella semifinale di andata di Coppa Italia, a sorpresa, arriva la prima sconfitta dell’anno per la Juventus Woman. A Roma cade anche il Milan femminile

Calcio femminile, semifinali di andata Coppa Italia – In una stagione che ha visto la Juventus vincere tutte le partite, finale di Supercoppa compresa, fa indubbiamente notizia la prima battuta d’arresto della squadra allenata da Rita Guarino che cade a Roma nella gara d’andata di semifinale di Coppa Italia.

Juventus battuta clamorosamente

Il 2-1 subito dalle giallorosse al ‘Tre Fontane’ non compromette il cammino nella competizione per le bianconere. Nella gara di ritorno di Vinovo la Juventus femminile avrà sicuramente l’opportunità di ribaltare il risultato. Ma la sconfitta di Roma è pesante soprattutto per gli infortuni di Bonansea e Girelli.

Juventus colpita a freddo dal vantaggio romanista di Serturini che arriva dopo pochi minuti al termine di una bella azione in velocità. La Juve attacca, ma non passa: non fino a quando non entra in campo Bonansea, tenuta inizialmente in panchina. É l’attaccante al 49’ a propiziare con una bella percussione sulla destra il pareggio di Hurtig. Poi iniziano i problemi: la Juve rinuncia a Bonansea che accusa qualche problema muscolare e la Roma perde Andressa, per una botta caviglia.

L’infortunio più grave al 71’, quando la Juventus deve sostituire Cristiana Girelli che esce in barella dopo uno scontro di gioco con Linari. Le padrone di casa cercano di approfittare del doppio infortunio juventino e spingono, trovando con pieno merito il vantaggio a due minuti dal termine con Thomas. Per la Juventus è il primo stop dopo quasi due anni di imbattibilità.

Cade anche il Milan femminile

Fa notizia anche la battuta d’arresto del Milan che, dopo le due sconfitte subite dalla Juventus capolista a San Siro e Vinovo, perde anche l’attesissimo derby nella seconda semifinale di Coppa. Anche per il Milan la qualificazione non è certo precluso. Due gol in rapida successione valgono per l’Inter la prima vittoria in un derby al femminile. Al 4’ l’Inter passa su rigore per un fallo di mano in area di Fusetti. Korenciova respinge col piede la conclusione di Rincon dal dischetto, ma non riesce a evitare il tap-in di Marinelli.

Dopo nemmeno dieci minuti il raddoppio. Möller fa tutto da sola: percussione a sinistra, contrasto vincente su Bergamaschi e gran conclusione sotto la traversa. Uno splendido gol. Pochi minuti e arriva il gol del Milan di Giacinti che tiene in sospeso il risultato fino al termine. Con un Milan molto aggressivo, grazie alle splendide giocate della ‘strana coppia’ Grimshaw-Hasegawa che l’Inter rintuzza a fatica. Finisce 2-1 per le rossonere che si tolgono la soddisfazione di una grande prima vittoria nel derby ma che dovranno bissare con la semifinale di ritorno.

Il programma di Coppa Italia prevede la semifinale in programma in casa delle rossonere nel weekend del 24 e 25 aprile.

I risultati della semifinal di Coppa Italia

Roma – Juventus 2-1

2’ Serturini (R), 49’ Hurtig (J), 88’ Thomas (R)

Inter – Milan 2-1

4’ Marinelli (I), 12’ Möller (I), 14’ Giacinti (M)

