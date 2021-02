Amazon Prime video annuncia la nuova docu-serie sul calcio, la squadra scelta è la Juventus Ecco tutte le info.

Quanti tifosi ha la Juventus? Sono 111 milioni di tifosi in Europa della squadra bianconera, oltre ai 400 milioni di suppporter in tutto il mondo: Si tratta quindi di un club di prestigio che Prime Video ha scelto come protagonista della nuova docu-serie Amazon Original All or Nothing: Juventus. Ecco tutto quello che potrai vedere se anche tu sei un supporter della squadra bianconera.

Amazon Prime Video All or Nothing: con Juventus.

La squadra della Juve e i suoi calciatori dietro le quinte durante una stagione di coppe e Campionato di serie a difficile ma al contempo appassionante. Il format televisivo di Prime video seguirà tutti gli eventi più importanti di questa stagione calcistica con le telecamere che avranno accesso all’Allianz Stadium, allo Juventus Training Center Continassa di Torino, e, fuori dal campo.

La docu -serie or Nothing: Juventus punta a mostrare la determinazione, la tenacia e la dedizione necessarie per competere ai più alti livelli, offrendo ai fan uno sguardo esclusivo sui giocatori, lo staff e il management della squadra.

La serie Amazon Original All or Nothing: Juventus sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2021 e fa parte del franchise All or Nothing che annovera già le docu-serie calcistiche All or Nothing: Manchester City e il più recente All or Nothing: Tottenham Hotspur. La serie va ad arricchire il catalogo di Prime Video che include migliaia di film e serie Tv tra cui la prima produzione italiana Amazon Original Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il documentario FERRO dedicato al cantante italiano Tiziano Ferro oltre aTom Clancy’s Jack Ryan, The Boys, Homecoming e The Marvelous Mrs. Maisel, tutte disponibili senza costi aggiuntivi per i clienti Prime.

Amazon Prime Champions League costo

L’azienda di Bezos dopo gli accordi con Bundesliga e la Premier League dalla prossima stagione 2021 -2022 e fino al 2024 trasmetterà le 16 migliori partite della Champions League in Italia. Quindi la piattaforma streaming del colosso dell’e- commerce va ad aggiungersi e sostituire per alcune partite, Sky e Mediaset.

Il prezzo delle partite di calcio su Amazon Prime non è ancora noto, anche se tutto fa pensare che potrebbe essere compreso nell’abbonamento. Tuttavia la strategia che seguirà Amazon Prime non è nota, ma l’azienda potrebbe essere più competitiva e senza alcun dubbio più trasparente di Sky.

