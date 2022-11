Scioperi aerei, treni e trasporti. Date dicembre 2022

Scioperi mezzi dicembre 2022. Da Trenitalia agli aerei fino al trasporto pubblico. Ecco il calendario, con date e orari dei prossimi scioperi.

Scioperi treni e aerei. A dicembre 2022 proseguono le agitazione nel settore dei trasporti in Italia, esattamente come nel mese di novembre. A preoccupare chi deve mettersi in viaggio, c’è uno sciopero generale previsto il 2 dicembre, ma nei giorni seguenti i lavoratori incrociano le braccia nel trasporto ferroviario e aereo.

Vediamo allora quando ci saranno gli manifestazioni a dicembre 2022, in base al calendario presente sul sito del Mit.

Scioperi aerei dicembre 2022

Partiamo dal comparto aereo. Ecco le giornate di sciopero già confermate, in quali aeroporti si terranno e quando:

2 dicembre: sciopero nazionale per l’intera giornata da parte dei lavoratori delle imprese di servizi aereoportuali di Handling. Quindi possibili disagi in tutti gli scali italiani.

sciopero nazionale per l’intera giornata da parte dei lavoratori delle imprese di servizi aereoportuali di Handling. Quindi possibili disagi in tutti gli scali italiani. 3 dicembre, in questo caso si tratta di uno sciopero locale, per tutta la giornata, dei lavoratori della società Csc mobilità di Latina.

in questo caso si tratta di uno sciopero locale, per tutta la giornata, dei lavoratori della società Csc mobilità di Latina. 13 dicembre, stop al lavoro per 24 ore da parte del personale della società Enav a livello nazionale.

Questi ad oggi i giorni di astensione dal lavoro negli aeroporti. Per quanto riguarda invece il personale delle compagnie aeree come Rynair, Wizzair o Easyjet, ad ora non sono stati comunicati scioperi. Ma potrebbero arrivare successivamente.

Calendario scioperi Trenitalia dicembre 2022

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, sono previste diverse agitazioni locali e nazionali a dicembre. Di seguito date, orari e località:

2 dicembre : lo sciopero di molte sigle sindacali a livello nazionale, riguarda anche il personale di Trenitalia. Quindi in questa giornata il traffico dei treni potrebbe subire ritardi o cancellazioni.

: lo sciopero di molte sigle sindacali a livello nazionale, riguarda anche il personale di Trenitalia. Quindi in questa giornata il traffico dei treni potrebbe subire ritardi o cancellazioni. 11-12 dicembre : dimostrazione regionale del personale mobile di Trenitalia Tper Emilia Romagna. La durata è di 23 ore: inizia alle 3:31 dell’11 dicembre e finisce alle ore 2:30 del giorno seguente.

: dimostrazione regionale del personale mobile di Trenitalia Tper Emilia Romagna. La durata è di 23 ore: inizia alle 3:31 dell’11 dicembre e finisce alle ore 2:30 del giorno seguente. 16 dicembre: per 8 ore (dalle 9:01 alle ore 16:59) incrociano le braccia i lavoratori di Trenitalia OMC Osmannoro della regione Toscana. Stesso discorso per il personale degli uffici direzione tecnica Lavaginini di Firenze.

Sciopero mezzi pubblici a dicembre, quando

Infine, per il trasporto pubblico locale, quindi autobus, metro e via dicendo, gli scioperi di dicembre ci saranno in queste giornate:

2 dicembre a livello nazionale: anche per i trasporti c’è lo sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori iscritti a vari sindacati.

anche per i trasporti c’è lo sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori iscritti a vari sindacati. 2 dicembre a livello locale: del personale soc. arriva di Udine, della soc. Anm di Napoli linea 1, delle soc. Gtt e gruppo arriva di Torino, del personale seta bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza e del personale Amtab di Bari. A seconda dei casi la durata sarà di 4 o 8 ore.

Prossimi scioperi trasporti e festività

Riassumendo, gli spostamenti nel mese di dicembre potranno essere difficoltosi durante le giornate che abbiamo visto nel calendario degli scioperi. Quindi, se avete intenzione di mettervi in viaggio, che sia per lavoro o per le vacanze tipiche delle festività di dicembre, vi invitiamo a fare attenzione al mezzo utilizzato.

Questo perché gli scioperi riguardano sia il comparto aereo che quello ferroviario e perfino il trasporto pubblico locale. Per sapere quali manifestazioni si aggiungeranno a quelle già previste, vi invitiamo a tornare spesso su questa pagina sempre aggiornata. Potete inoltre consultare l’elenco completo delle agitazioni qui allegato, tratto dal sito del ministero dei trasporti.

PROSPETTO AGGIORNATO SCIOPERI TRASPORTI

In breve anche a dicembre 2022 ci saranno problemi a causa degli scioperi per chi utilizza i mezzi. La buona notizia è che, almeno per ora, le vacanze del periodo natalizio non sono interessate dalle agitazioni.