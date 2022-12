Saldi invernali Liguria 2023. Quando cominciano gli sconti

Saldi invernali 2023 regione Liguria, data inizio. Durata e fine anticipata dei saldi in inverno. Ecco dove fare shopping a prezzi convenienti.

Saldi invernali 2023, in Liguria e a Genova iniziano il primo giorno feriale precedente l’epifania. Tuttavia la durata è inferiore rispetto a molte altre regioni italiane, per questo a i saldi terminano durante il mese di febbraio.

Entriamo allora nel dettaglio con tutte le date del calendario dei saldi inverno 2023 in Liguria, per poi passare ai negozi aderenti.

Inizio saldi invernali 2023 in Liguria

Le offerte nei negozi cominciano il 5 gennaio 2023 a Genova, La Spezia, Savona e tutte le altre località situate in questa regione. L’inizio degli sconti invernali decisa dalla giunta del governatore Toti, è la stessa prevista nel resto di Italia, salvo qualche eccezione.

Tre giorni prima dell’avvio delle offerte i negozianti devono esporre un cartello ben visibile, che annuncia l’avvio dei saldi. Viceversa le vendite promozionali sono vietate a partire dal 26 novembre 2022 fino alla data di inizio sconti. Quindi in questo periodo non si trovano promozioni nei negozi fisici sparsi sul territorio ligure. In attesa dell’arrivo dei ribassi previsti come detto a partire da giovedì 5 gennaio in poi.

Quanto durano i saldi invernali in Liguria

Come previsto dall’art. 111 della legge regionale 1/2007 i saldi durano 45 giorni in Liguria. Di conseguenza la fine dei sconti invernali è prevista per il 18 febbraio 2023.

Una data decisamente anticipata rispetto a quella prevista in altre regioni italiane che rispettano i canonici 60 giorni e dunque arrivano fino a marzo. Tuttavia la Liguria non è l’unica regione a fare questa scelta, ad esempio anche i saldi Lazio e Roma finiscono a metà febbraio.

Insomma durante questo mese e mezzo gli abitanti liguri e i turisti, potranno approfittare dei ribassi applicati in percentuale. Per l’acquisto di prodotti di abbigliamento certamente, ma anche per tutti gli altri settori. Vediamo allora brevemente dove si potrà approfittare dei saldi invernali nel prossimo capitolo.

Saldi 2023 Liguria: centri commerciali, outlet e vie dello shopping

Sicuramente fare passeggiate fra i negozi durante il periodo dei saldi rappresenta un momento di svago e benessere. A partire dai centri cittadini a Genova e non solo. Ad esempio in via XX settembre, via Roma o Via Santa Lucia trovate gallerie commerciali e tanti punti vendita.

Ma poi ci sono i centri commerciali, con molti negozi aderenti ai saldi di fine stagione. Ecco alcuni esempi di quelli presenti sul territorio ligure:

Shopping center Molo 8.44 (a Vado ligure SV)

Fiumara shopping & Fun (a Genova)

La Riviera Shopville (in provincia id Imperia).

Infine, gli Outlet Village, come quello di Brugnato 5Terre, situato La Spezia oppure quello di Pepe outlet a Pietra Ligure. E non dimenticate che i saldi si trovano anche online.

Ricapitolando, i saldi inverno 2023 in Liguria iniziano il 5 gennaio e finiscono il 18 febbraio. In questi 45 giorni i ribassi si potranno trovare in tantissimi negozi o catene commerciali, mentre le vendite promozionali nel periodo precedente sono vietate.