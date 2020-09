Harry e Meghan e il contratto firmato con Netflix. Ecco cosa faranno e in cosa consistono gli accordi firmati dai duchi di Sussex e quanto valgono.

Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno firmato un accordo pluriennale con il gigante di streaming Netflix per la realizzazione di film e serie tv. Ma cosa fanno Harry e Meghan li vedremo in Tv? E quanto vale questo contratto?

Harry Meghan che lavoro faranno con Netflix

Dopo aver acquistato una casa da favola vicino a Santa Barbara in California, il principe Henry d’Inghilterra e sua moglie Meghan Markle ex attrice di Suits hanno iniziato a cercare lavoro. La coppia reale e il loro figlio Archie infatti non saranno più a carico dei cittadini inglesi come lo sono invece Kate Middleton, il principe William e tutta la Royal family. Quindi libertà e primo business per i duchi di Sussex , ma che lavoro faranno Harry e Meghan con Netflix?

L’accordo tra la coppia reale e la piattaforma streaming prevede film per bambini, serie Tv e programmi sempre per bambini. Pertanto non vedremo Meghan Markle che torna a fare l’attrice o il principe Henry che diventa attore, anche se potrebbero apparire entrambi in alcuni documentari come hanno già fatto.

Quanto vale l’accordo di Harry e Meghan con Netflix

Quanti soldi dia la società di streaming a Meghnan Markle e suo marito Harry non è ancora noto, ma secondo quato riportato dal Guardian, la società di produzione prevede di spendere 17 miliardi di dollari per realizzare o acquistare film serie televisive e spettacoli. Quindi l’accordo firmato con i Sussex avrà un valore cospicuo visto che la stessa Netflix afferma di essere “orgogliosa” della conclusione di questo accordo. “Harry e Meghan hanno ispirato milioni di persone in tutto il mondo con la loro autenticità, ottimismo e leadership” Ha affermato Ted Sarandos, co-chief executive e chief content officer di Netflix.

In sintesi per Harry e Meghan inizia finalmente una vita tutta nuova, quella che hanno cercato e voluto nonostante il gossip li abbia massacrati ingiustamente.

