Se Harry e Meghan un giorno racconteranno al mondo la loro storia non è certo quella del libro Libertà mai autorizzato dalla coppia reale. Ecco cosa scrivono i media Inglesi seri.

Harry e Meghan, se un giorno i Sussex dovessero raccontare la loro storia, questa non è di certo quella raccontata nel libro Finding Freedom scritto da due giornalisti: uno inglese corrispondente della Casa Reale, e l’altra americana.

La pensa così l’autorevole testata The Guardian che ricorda che la biografia non è stata mai autorizzata dalla coppia più chiacchierata della Royal family proprio grazie alle testate di gossip inglesi e americane, oltre a tutta la stampa italiana che ne ha parlato. Vediamo in sintesi cosa scrive il Guardian

Harry e Meghan e il libro che non racconta la Verità

Razzismo e snobismo sono cose scontate per un reale, i reali sono snob a prescindere, quindi non sorprende che Meghan Markle sia stata trattata con poco rispetto da alcuni membri di Buckingham Palace. Tuttavia in questo libro non c’è nulla di nuovo e nessuna notizia bomba che dovrebbe scatenare le ire della Regina Elisabetta. Tutto quanto è stato scritto è frutto del lavoro giornalistico dei due autori che hanno usato fonti che non vengono citate.

Tuttavia alcuni passaggi relativi ai rapporti tra fratelli e cognate, ovvero Kate Middleton e Meghan vengono raccontati diversamente rispetto a quanto scritto in precedenza. In sintesi le due donne sono palesemente diverse, e la Middleton non avrebbe mai dato un supporto concreto a Meghan Markle.

Quindi il libro sostiene in parte la verità, mentre la faida tra cognate è tutta invenzione del gossip.

Della rottura dei rapporti tra i fratelli reali d’inghilterra William e Harry ne ha parlato in passato anche la BBC quindi non è una novità

Si parla anche dell’annuncio dato dai Sussex lo scorso 20 gennaio e delle reazioni da parte della regina devastata e di Kate Middleton. Anche di questo ne ha parlato il mondo intero e forse anche troppo.

In sintesi questo libro su Meghan Markle e il principe Henry quale verità racconta e cosa dice di nuovo? Praticamente nulla di quanto non sia già stato scritto tra verità e falsità o se preferite notizie costruite o inventate.

Riassumendo, se siete dei fan dei reali inglesi su questa biografia non ci sono news interessanti, forse è meglio lasciare in pace Harry e Meghan e aspettare la prossima stagione di The Crown su Netflix, decisamente fatta meglio.



