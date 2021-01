Zona gialla rafforzata e arancione, nuovo decreto. Ecco il calendario dal 7 al 15 gennaio, che spiega ogni giorno che zona è l’Italia e quali sono divieti.

Zona gialla rafforzata e arancione a giorni alternati, questo ha deciso il governo per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021.

L’attuale sistema adottato in Italia, con continui cambi di colore, crea inevitabilmente confusione. Tanto che ormai quotidianamente ci chiediamo oggi che zona è? Anche dal 7 al 15 gennaio le cose proseguiranno così, in base a quanto deciso dal governo. Infatti si passerà dalla zona gialla rafforzata nei giorni lavorativi a quella arancione nei festivi e prefestivi.

Proviamo quindi a fare chiarezza, con un calendario giorno per giorno dal 7 al 15 gennaio, sui colori e le regole stabilite nel nuovo decreto.

7 e 8 gennaio zona gialla rinforzata

I primi due giorni dopo l’epifania, vale a dire giovedì 7 e venerdì 8 gennaio, l’Italia sarà zona gialla rinforzata. Tale zona consentirà di spostarsi all’interno della propria regione, ma è stato introdotto il divieto di spostamento tra regioni. Inoltre è confermata la possibilità di spostarsi verso un’abitazione privata nella regione, per massimo due persone (non contano gli under 14).

Per il resto in questi giorni sono aperti negozi, bar e ristoranti (con chiusura alle ore 18:00). Resta anche il coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 del mattino.

9 e 10 gennaio zona arancione

I giorni di sabato 9 e domenica 10 gennaio saranno invece arancioni. Questo significa che torneranno le limitazioni previste dalla zona arancione.

In sintesi, i negozi sono aperti, mentre bar e ristoranti sono chiusi, ma potranno effettuare l’asporto. Vietati invece gli spostamenti non giustificati al di fuori del proprio comune, tranne che per quelli con meno di 5.000 abitanti. Non cambia l’orario del coprifuoco.

Quindi ricapitolando il calendario dei colori in Italia:

il 7 gennaio è zona gialla

l’8 gennaio è zona gialla

il 9 gennaio è zona arancione

il 10 gennaio è zona arancione

Dall’11 al 15 gennaio zona gialla, ma dipende dalla regione

Superato il week end, ossia da lunedì 11 fino a venerdì 15, torna la zona gialla rafforzata, con le stesse regole previste per il 7 e l’8 gennaio.

Tuttavia alcune regioni potrebbero tornare ad essere arancioni o rosse, in base ai dati del monitoraggio dell’ISS. Sarà quindi il ministro Speranza, sulla base dei nuovi dati e con una nuova ordinanza, a stabilire il colore delle regioni in queste date.

Al riguardo bisogna segnalare un’importante novità. Infatti, stando a quanto riporta ansa.it ci sarà un’inasprimento delle soglie che definiscono il passaggio di una regione in zona arancione o rossa. Nello specifico con un indice Rt ad 1 si andrà in zona arancione e con l’Rt a 1,25 in zona rossa.

Queste tutte le novità e il calendario dal 7 al 15 gennaio, sui colori decisi dal governo per l’Italia. Si passerà quindi dalla zona gialla rafforzata a quella arancione. Viceversa dall’11 gennaio ogni regione dovrebbe tornare ad avere un suo colore, come avveniva prima del decreto natale. Un meccanismo complicato, ma è quello scelto dal governo per contenere i contagi da coronavirus.

