Campania coronavirus, fino a quando la regione sarà zona rossa? Ecco quando e come potrebbe finire il lockdown a Napoli e in Campania.

Quando finisce la zona rossa in Campania? La regione è in lockdown in base a quanto stabilito dal governo, per contenere la diffusione dei contagi da coronavirus.

Ma per capire fino a quando la Campania resterà zona rossa, bisogna vedere l’andamento dei contagi e cosa deciderà il governo nel nuovo dpcm. A tal proposito il premier Conte ha rilasciato qualche anticipazione. Scopriamo dunque tutte le ultime notizie al riguardo.

Zona rossa Campania durata

La Campania è zona rossa dal 15 novembre, in base all’ordinanza firmata dal ministro Speranza e riportata sul sito del ministero dalla salute.

La durata di questa decisione dipenderà ovviamente dall’andamento dei contagi registrati in questa regione, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Per questo al momento non c’è ancora una data su quando finirà il lockdown in Campania, ma sicuramente bisognerà attendere ancora diversi giorni.

Lo spostamento di questa regione da zona rossa ad arancione o gialla, potrebbe arrivare con il nuovo dpcm dicembre. I monitoraggi settimanali sui dati del coronavirus potrebbero accelerare i tempi di questo passaggio in caso di miglioramento, il prossimo ci sarà il 27 novembre. Un’altra ipotesi è che la zona rossa finisca il 3 dicembre in Campania, vale a dire alla scadenza del dpcm 3 novembre.

Quando finisce il lockdown in Campania

Sui tempi della fine del lockdown nelle zone rosse italiane, compresa la Campania, qualche indicazione è arrivata dal premier Conte.

Queste le sue parole rilasciate in un’intervista al programma tv Otto e mezzo, su La7: “se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Ma il periodo natalizio richiede misure ad hoc, anche per quanto riguarda gli spostamenti tra regioni. Consentire tutte occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile.”

Insomma, non è ancora certo quando finiranno i lockdown regionali e quali saranno le nuove regole. Tuttavia il premier Conte sembra ottimista che a breve possano finire le zone rosse in tutta Italia. Ovviamente però questo non significa la fine di tutte le restrizioni e i divieti attualmente previsti, ma solo un loro allentamento.

Queste in sintesi le ultime notizie su quando finisce la zona rossa in Campania e le intenzioni del governo per le nuove regole, da adottare in tutta Italia nel dpcm Natale.

