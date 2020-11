Dpcm chiusura regioni, ma non per tutte. Ecco in quali regioni arriva il blocco degli spostamenti e da quando.

Dpcm chiusura regioni in arrivo, ma con differenze fra territori, in base a quanto annunciato dal premier Conte. Infatti, ci saranno 3 fasce che corrispondono ad altrettanti scenari di rischio individuati dall’ISS, più alto sarà il rischio legato ad un territorio maggiori le restrizioni.

Vediamo allora i territori interessati e da quando ci sarà la chiusura delle regioni e le altre misure del dpcm novembre 2020.

Nuovo dpcm chiusura regioni, quali?

Il premier Conte, ha spiegato che le regioni a più alto rischio subiranno le restrizioni maggiori, fra cui il blocco degli spostamenti. Tali regioni, in base all’ultimo monitoraggio dell’ISS e alle informazioni attualmente disponibili, sono:

Lombardia

Piemonte

Calabria

In queste regioni molto probabilmente ci si potrà quindi spostare solo per per motivi di lavoro, salute o estrema urgenza. In altre parole solo utilizzando l’autocertificazione. Tuttavia a tali territori potrebbero aggiungersene altri, visto che sono 15 le regioni che rischiano di avere indici alti, come riporta ansa.it.

Per le aree con gli indici sotto controllo il nuovo dpcm stabilirà restrizioni, ma meno stringenti e senza prevedere il blocco agli spostamenti.

Chiusura regioni quando iniziano

Le nuove restrizioni agli spostamenti da e per le regioni più a rischio, dovrebbero essere adottate nel nuovo dpcm da mercoledì 4 novembre, in base alle intenzioni del premier.

Le regioni che manifesteranno nuove criticità, nel report dei dati dell’ISS e del ministero della salute, verranno inserite nella fascia più a rischio con un’ordinanza del ministro Speranza. In tal caso anche in queste scatterebbe la chiusura.

Insomma, anche se esistono ancora molti aspetti non chiari, alcune regioni italiane si avviano verso un nuovo lockdown. Mentre i territori con gli indici sotto controllo subiranno comunque restrizioni, ma non la chiusura totale.

Per ora è tutto sulle ultime notizie della chiusura regioni decisa dal nuovo dpcm Conte e a partire da quando.

