Chiusura scuole in Veneto e blocco degli spostamenti con il nuovo dpcm. Ecco cosa succede nella regione Veneto.

Chiusura scuola in Veneto. La crescita dei contagi da coronavirus in questa regione è alta e su questi dati la ripresa delle attività scolastiche influisce.

Il governatore Zaia è stato uno dei primi a sottoporre il problema scuola e trasporti al governo, spingendo per l’adozione della didattica a distanza. Ora con l’arrivo del nuovo dpcm si va in questa direzione. Vediamo allora le ultime notizie sulle scuole in Veneto.

Chiusura scuola Veneto covid

Il governo Conte si appresta a varare un nuovo dpcm con misure e regole più restrittive. Sulla scuola fino ad ora l’esecutivo e la ministra Azzolina, si sono sempre rifiutati di pensare alle lezioni a distanza, per evitare che ogni giorno tanti studenti si muovessero con i mezzi per raggiungere le scuole. Cosa che rappresenta un rischio, specie nelle grandi città.

Per risolvere questo problema, il presidente del veneto Zaia, già da alcune settimane aveva chiesto di adottare la didattica a distanza, almeno per gli studenti delle superiori. Fino ad ora non era stato ascoltato. Tuttavia ora Conte si sarebbe convinto ad agire in tal senso e nel nuovo dpcm verrà introdotta la didattica a distanza a partire dalla terza media. Dunque anche in Veneto gli studenti della terza media e delle superiori seguiranno le lezioni online.

Veneto indice Rt, Zaia contro il lockdown



Per quanto riguarda il possibile nuovo lockdown, le regioni chiedono che non sia uguale per tutti, ma solo per quelle più a rischio. In Veneto l’indice Rt è alto, ma Zaia ha sottolineato che non non sempre è paragonabile tra regioni, visto che i contact tracing sono diversi.

Secondo il governatore: “il lockdown nazionale non è sostenibile e non serve, in Veneto la maggior parte dei casi sono asintomatici e la sanità è sotto controllo“. Intanto però il governo non esclude di bloccare la mobilità fra regioni e di adottare una serrata totale.

Queste le ultime notizie che riguardano le chiusure delle scuole in Veneto e il nuovo dpcm.

