Chiusura scuole in Lombardia, il nuovo Dpcm blocca scuole negozi e spostamenti. Ecco cosa succede a Milano e in Lombardia.

Chiusura scuole in Lombardia e zone rosse, tra queste c’è la bella città di Milano i cui numeri di contagi coronavirus sono cresciuti in maniera esponenziale da quando sono iniziate le scuole. Il governo varerà il nuovo Dpcm domani, ma come di consueto ha già fatto uscire le prime indiscrezioni. La Lombardia è zona ad alto rischio quindi è possibile che nella regione torni la didattica online. Ecco le ultime notizie sulle scuole.

Chiusura scuola Lombardia

Il governo si prepara a comunicare la stretta , ci saranno, negozi chiusi, forse anche parrucchieri chiusi oltre alla chiusura dei confini regionali, quindi il divieto di spostamento. Per quanto riguarda le scuole questo è il tema su cui il governo Conte ha cercato di tenere duro, ma lo ha fatto per motivi politici.

Quindi il tema scuole su cui la ministra Azzolina si scalda tanto ( sottovalutando tutti i danni) è il nodo centrale e piuttosto che chiuderle tutte l’esecutivo pensa a una chiusura parziale, ovvero scuola in presenza fino alla seconda media e didattica online dalla terza media in poi.

Ora è bene chiarire che mentre è quasi certo che ci sarà un lockdown a Milano, per quanto riguarda la scuola (mentre i contagi crescono e le terapie intensive aumentano), il governo Conte non ha trovato la soluzione. Ma la chiusura delle scuole in Lombardia (anche se in parte) sembra scontata.

Da quanto si apprende, il governo Conte sta scaricando il barile sulle chiusure di negozi, ristoranti bar, ecc ai vari governatori delle regioni, mentre sembra quasi certo che saranno chiusi i confini regionali.

Non è chiaro ancora se ci si potrà spostare da un comune all’altro e quali altre attività commerciali saranno chiuse.

Queste per ora le ultime news sulle chiusure scuola in Lombardia e a Milano

