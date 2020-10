Dpcm e coronavirus, le feste private sono vietate? Al ristorante si, a casa bisogna stare attenti. Mentre per le feste e vacanze di Natale non si fanno previsioni

Feste private e coronavirus sono in netta contrapposizione il nuovo Dpcm del governo non esclude il precedente decreto che raccomanda di evitare riunioni a casa oltre le sei persone.

Ma c’è una novità nel nuovo Dpcm al ristorante sono ammessi solo tavoli con sei persone. E il Natale 2020 come sarà Ecco intanto la risposta del governo sulle ferie e feste natalizie.





Dpcm feste private

Visto l’andamento dei contagi in Italia non ci saranno feste per halloween in alcune regioni, a iniziare dalla Campania che ha già annunciato il coprifuoco per il Weekend di Halloween. La Lombardia invece con la sua ordinanza del 16 ottobre vieta assembramenti in strada oltre consumo di cibo e bevande.

Le discoteche restano chiuse in tutta Italia, mentre al ristorante si potrà andare solo in sei persone come da ultimo decreto Conte del 18 ottobre.

Per quanto riguarda le cerimonie queste sono consentite solo nei limiti previsti dalle norme vigenti.

Quindi tornando alle feste private il buonsenso dice di evitare feste e festicciole a casa in questo periodo in cui c’è la seconda ondata di Covid in tutta Italia. Tuttavia ricordiamo che il governo ha fortemente raccomandato di non fare cene o inviti oltre le sei persone a casa e con mascherina.

Quindi le feste private per ora andrebbero archiviate.

Coronavirus Natale 2021

Fare oggi previsioni per le ferie natalizie è azzaardato. Una delle poche cose chiare dette da Conte è questa: “non è possibile fare previsioni per le vacanze di Natale, dipende da noi dai nostri comportamenti” ha affermato il premier. Insomma oltre questo c’è l’andamento della curva epidemiologica , quindi nessuno sa veramente come sarà il Natale 2021.

Quindi se la domanda è: si possono fare le feste private? La risposta è logica: se è vietato andare in 7 al ristorante, anche feste e festicciole in casa sono da evitare.

