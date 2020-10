Dpcm ecco la prima bozza del nuovo decreto Conte per combattere la crescita dei contagi e evitare il lockdown totale. Ecco cosa vuole fare il governo.

Il nuovo Dpcm previsto per il 15 ottobre potrebbe uscire prima con una serie di misure restrittive a partire dalle cerimonie per arrivare alle attività sportive, oltre naturalmente a dare una stretta agli assembramenti della movida. Vediamo in sintesi quali sono le idee del governo per contrastare l’aumento dei contagi da coronavirus in Italia.

Bozza nuovo Dpcm

Dopo un vertice convocato d’urgenza con il premier Conte e il Ministro Boccia oltre ai capidelegazione della maggioranza, emergono le prime indiscrezioni sul nuovo Dpcm. Ecco cosa vuole fare il governo.

Secondo quanto riportato inizialmente dal Sole, il piano per fermare la seconda ondata del virus che l’esecutivo si prepara a varare potrebbe durare fino a marzo 2021. Tuttavia nulla è certo dipende tutto dall’andamento dei contagi Covid in Italia, che purtroppo continuano a crescere in modo preoccupante.

Sport matrimoni e feste private in casa

Per quanto riguarda le palestre caso sono due gli scenari aperti sul tavolo del governo, come ipotesi estrema si valuta anche la chiusura o chiusure ad orari. A rischio i matrimoni, previste cerimonie sobrie e intime. Insomma niente feste in grande neanche in casa. Non è escluso neanche uno stop agli eventi di massa come richiesto dal Cts e agli sport da contatto come ad esempio il calcetto.

Dpcm trasporti e limiti alla mobilità

Questa è una situazione che fa discutere, i mezzi pieni con una capienza dell’80% non favoriscono il distanziamento. Tuttavia fino a ieri il ministero dei trasporti non ha mai fatto cenno alla riduzione della capienza. Ora il governo dovrà tenerne conto visti i casi di contagio in aumento nella città di MIlano, pari al 50% di tutta la Lombardia. Lo scenario peggiore invece è il possibile divieto di spostamenti tra regioni, di cui ha già parlato il ministro Boccia.

Dpcm assembramenti e locali

Il divieto di assembramento c’è da inizio pandemia, ma qualcuno lo ha rispettato? Da quanto si vede nelle immagini dei luoghi della movida non è proprio così. Tuttavia ora arriva la stretta non si potrà stare in piedi davanti ai locali ed è prevista la chiusura anticipata dei locali. Questo è quanto emerge per ora in tema di assembramenti e movida.

Insomma l’Italia non può permettersi un nuovo lockdown e il governo insieme al comitato tecnico scientifico sta cercando le soluzioni per tutelare la salute pubblica con una serie di restrizioni che vanno dall’ applicare zone rosse, salvaguardare i settori prioritari, senza danneggiare l’economia del paese e i servizi alle persone. Quindi, come scrive Ansa – che cita fonti di governo – un impatto ci sarà.

Queste le ultime news sulla bozza del nuovo Dpcm

