Coronavirus, chiusura regioni e zone rosse. Le intenzioni di governo e regioni per il nuovo Dpcm del 15 ottobre.

Coronavirus chiusura regioni? Ne hanno parlato il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia e il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini. Entrambi non escludono questa possibilità per scongiurare l’ipotesi di un nuovo lockdown.

Intanto alcune regioni hanno realizzato nuove ordinanze restrittive, in attesa del dpcm del 15 ottobre. Facciamo allora il punto della situazione in tutta Italia.

Covid, limitazioni spostamenti tra regioni non escluse

Il rapido aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni, preoccupa il governo e le regioni. Lo testimoniano le dichiarazioni di Boccia e Bonaccini, sulla possibile chiusura tra regioni.

Il ministro Boccia, a “The Breakfast Club” su Radio Capital, ha dichiarato: “Le limitazioni di spostamento tra le regioni non possono essere escluse. Nulla si può escludere in questo momento. Bisogna difendere la salute a tutti i costi”.

Queste invece le parole di Bonaccini, rilasciate a 24Mattino su Radio 24, sulla chiusura dei confini regionali: “Dobbiamo stare attenti a non tornare indietro, un nuovo lockdown generalizzato l’Italia non può permetterselo. Se i contagi aumenteranno saremo più responsabili, sia governo che regioni. Coi ‘se’ e i ‘ma’ si riempiono trasmissioni e giornali, ma non si risolvono problemi. Di fronte a eventuali ricadute discuteremo.”

Ordinanza regione Lazio coronavirus

Il presidente della Conferenza delle Regioni parla di collaborazione fra regioni e governo. Tuttavia in alcune regioni sono state prese delle decisioni restrittive in modo autonomo.

E’ il caso della delibera del Lazio, che per contrastare un cluster covid a Latina ha realizzato un’ordinanza che prevede un minilockdown. Come si può leggere sul sito della regione Lazio, la delibera ordina per due settimane, una serie di restrizioni relative al territorio della Provincia di Latina (quindi non a Roma o nel resto del territorio regionale).

Queste le misure restrittive adottate:

Partecipazione di massimo 20 persone registrate a feste private.

Contingentamento a massimo 4 ospiti per tavolo in ristoranti e locali.

Chiusura anticipata dei pub, bar e ristoranti alle ore 24.

Divieto di assembramento in luoghi pubblici e davanti a scuole eccetera.

Divieto di accesso per visite a parenti o amici in strutture sanitarie.

Contingentamento numero di persone che possono frequentare attività sportiva in luoghi chiusi.

Campania coronavirus news

Anche il presidente della Campania De Luca, non ha escluso la possibilità di chiedere al Governo la chiusura dei confini fra le regioni, se l’evoluzione dei contagi dovesse peggiorare.

La regione campana è quella che negli ultimi giorni ha registrato il più elevato numero di nuovi contagi, in media circa 700 al giorno. Secondo il presidente il 90% di questi è asintomatico e non ha bisogno di ricovero ospedaliero. Tuttavia ci si attende una crescita dei ricoveri in futuro, anche per la presenza di due nuovi aspetti: la riapertura delle scuole e la stagione dell’epidemia influenzale.

Dpcm 15 ottobre ultime notizie

In base a quanto detto fino ad ora si capisce che i governatori delle regioni e gli esponenti del governo sono preoccupati dalla crescita dei contagi. Per questo potrebbero prendere nuove misure restrittive, da adottare già dal prossimo decreto del 15 ottobre 2020.

Per ora le novità già adottate riguardano:

l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto in tutta Italia, pena multe severe.

L’aumento serrato dei controlli nelle città, come già avviene a Roma.

Poi ci sono le ordinanze regionali che pongono ulteriori restrizioni in alcune zone a rischio, come nel caso di Latina. Il nuovo decreto dovrebbe consentire alle regioni di effettuare anche lockdown mirati se necessario.

Infine, secondo gli esperti del Cts, potrebbe essere necessario un nuovo intervento anche sulle manifestazioni che aggregano molte persone. Sia quelle in piazza sia quelle sportive. Il tetto di mille partecipanti, ad eventi di calcio o di altri sport, potrebbe essere destinato a scendere.

Queste le ultime notizie sulla possibile chiusura tra regioni e le altre intenzioni di governo e territori per fronteggiare gli aumenti dei casi di coronavirus. Nessuno esclude questa possibilità, ma per ora non è chiaro se troverà applicazione o meno nel dpcm del 15 ottobre.

