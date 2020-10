Dpcm ottobre 2020, feste assembramenti mascherina sempre consigliata anche a casa con i parenti. Da oggi scattano le multe. Ecco il nuovo Dpcm del governo già firmato dal Presidente Mattarella.

Il nuovo Dpcm ottobre 2020 è già in vigore fino al 15 ottobre, ma solo da quella data ci sarà il nuovo decreto, quindi questo di fatto è una proroga di quello esistente con delle restrizioni in più. Da oggi infatti scatta l’obbligo della mascherina all’aperto come al chiuso. Naturalmente a casa fate come vi pare ma è fortemente consigliato dal governo di indossare la mascherina nel caso in cui ricevete amici e parenti. Ecco intanto cosa ha detto Conte sulle nuove misure di restrizione.





Ma cosa è cambiato con il nuovo decreto del presidente del consiglio? Ecco i punti più importanti

Mascherina obbligatoria e multe

La mascherina va indossataa sempre a meno che non si viva isolati in campagna o in montagna. Chi non rispetta le regole va incontro a multe da 400 a 1000 euro. Quindi evitate di andare in giro con la mascherina abbassata sotto il naso perché non serve a nulla e vi beccate comunque una sanzione. Dall’obbligo dell’uso del dispositivo restano esclusi i bambini sotto i sei anni e tutti coloro che soffrono di patologie respiratorie.

Naturalmente l’obbligo di portare la mascherina è esteso anche agli uffici, quindi in tutti i luoghi al chiuso.

Feste matrimoni sport e assembramenti

Il limite di 200 persone per ora resta in tutti gli eventi dai concerti a quelli sportivi agli spettacoli, mentre per gli stadi è sempre di 1000 persone.

Vietati gli assembramenti ovunque soprattutto all’aperto, insomma niente movida e distanza di almeno un metro. Resta l’obbligo dei due metri per chi fa sport.

Multe per chi viola le regole anti-Covid

La multa non riguarda solo chi non indossa la mascherina, ma soprattutto chi è positivo al covid ed è in quarantena, in quel caso chi trasgredisce le regole oltre alla sanzione da 500 a 5000 euro rischia l’aarresto dai 3 ai 18 mesi.

Restano in vigore le altre norme da rispettare come l’igiene ovvero il lavaggio delle mani ed è consigliato scaricare l’App Immuni.

Questo per ora è il Dpcm ottobre 2020 entrato in vigore da oggi. Tuttavia le regioni hanno chiesto un coinvolgimento per quanto attiene il prossimo decreto che darà le linee guida dal 15 ottobre.

