Tamponi obbligatori per chi rientra dall’estero. Lista paesi con obbligo di sottoporsi a tampone al rientro in Italia.

Tamponi obbligatori, si allunga la lista dei paesi considerati a forte rischio contagio dal governo italiano.

Quindi, per evitare l’aumento dei casi di covid-19, il ministero della salute ha emanato delle ordinanze che obbligano chi fa rientro in Italia, da alcuni paesi esteri, a fare il tampone. Scopriamo allora di quali paesi si tratta nell’elenco che segue.

Coronavirus , tampone obbligatorio rientro dall’estero. Elenco paesi

Ecco la lista aggiornata ad oggi, dei paesi esteri che obbligano a fare il tampone a chi rientra in Italia.

Tamponi rientro F rancia

Il 21 settembre 2020, il ministro della salute Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di sottoporsi tampone ai cittadini provenienti dalla Francia. Essa entra in vigore da martedì 22 settembre.

In particolare, l’obbligo riguarda chi proviene da Parigi e dalle altre aree a rischio del paese transalpino. Si tratta delle seguenti regioni: Alvernia-Rodano-Alpi, Ile-de-France, Nuova Aquitania, Corsica, Hauts-de-France Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra. Lo ha comunicato lo stesso ministro dalla sua pagina Facebook, dove ha definito i dati di altri paesi europei preoccupanti.

Tampone obbligatorio rientro Spagna

Il 12 agosto 2020 il ministero della salute ha disposto un’ordinanza che prevede l’obbligo di sottoporsi a tampone per chi arriva in Italia dalla Spagna. In base a quanto riporta il sito del ministero della salute, il controllo può essere effettuato con test rapidi nei principali aeroporti. In alternativa il tampone si può effettuare nelle 48 ore successive al rientro, ma nel frattempo bisogna sottoporsi ad isolamento fiduciario.

Tamponi obbligatori per chi rientra da G recia , Croazia e Malta

La stessa ordinanza valida per la Spagna, ha decretato l’obbligo di sottoporsi a tampone per chi rientra in Italia da Grecia, Malta e Croazia. Si tratta di località meta di vacanze per molti italiani e che hanno visto crescere considerevolmente il numero di contagi negli ultimi mesi.

Bulgaria e Romania, isolamento fiduciario

Il dpcm del 7 settembre 2020 prevede, per chi rientra in Italia da Bulgaria e Romania, l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. In questo caso è necessaria un’autodichiarazione e raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato. Non c’è invece obbligo di tampone.

Lista paesi con divieto di ingresso in Italia

Infine, ci sono dei paesi per cui l’Italia ha preso misure più drastiche rispetto all’obbligo di tampone. Infatti, come riporta repubblica.it, è previsto il divieto di ingresso per chi durante i 14 giorni antecedenti ha soggiornato in 17 paesi.

Si tratta di: Armenia, Serbia, Kosovo, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Macedonia del Nord, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Montenegro e Colombia.

