Madonna, Veronica Electronica: l’inedito pop anni 90

Veronica Electronica è il nuovo progetto musicale di Madonna: 8 tracce tra hit rivisitate, atmosfere elettroniche e brani a sorpresa.

A volte, la musica ha bisogno di tempo per trovare il momento perfetto per uscire allo scoperto. È il caso di Veronica Electronica, l’album “fantasma” di Madonna, prodotto nel 1998 e rimasto inedito fino ad oggi. Un progetto misterioso e affascinante che ora, finalmente, vede la luce e promette di conquistare fan vecchi e nuovi.

Il titolo è un richiamo al secondo nome (Veronica) di una delle regine del pop e si inserisce come un prezioso tassello nella sua discografia, tra le sperimentazioni elettroniche di fine anni ’90. Con Veronica Electronica, Madonna riapre le porte di un periodo iconico della sua carriera, quello di Ray of Light, portando alla luce remix e inediti.

Veronica Electronica di Madonna: Playlist

Il disco contiene 8 tracce che rappresentano un viaggio nel cuore pulsante dell’elettronica pop, tra atmosfere sognanti, beat potenti e melodie che rimangono impresse fin dal primo ascolto. La tracklist è una miscela di successi leggendari e chicche per veri intenditori. In particolare:

Ray of light : in una versione remix che rinnova l’energia di uno dei pezzi simbolo degli anni ’90

: in una versione remix che rinnova l’energia di uno dei pezzi simbolo degli anni ’90 Frozen, proposta in una nuova veste, pensata per far ballare e vibrare le piste

The power of good-bye, con la sua malinconia elegante, torna a emozionare chi ascolta

con la sua malinconia elegante, torna a emozionare chi ascolta Nothing really matters, cantata in una versione ancora più intensa e attuale

cantata in una versione ancora più intensa e attuale Skin, atmosfere ipnotiche e sensuali, in puro stile Madonna

atmosfere ipnotiche e sensuali, in puro stile Madonna Drowned World / Substitute for Love, intima e profonda, una delle perle dell’album

intima e profonda, una delle perle dell’album Sky Fits Heaven, versione rivisitata di un brano culto, tra misticismo e beat elettronici.

E per finire, la demo originale del brano inedito “Gone, Gone, Gone”, una canzone che sorprende per la sua forza e autenticità.

Veronica Electronica è più di un album: è un evento

La pubblicazione di Veronica Electronica non è solo una sorpresa per i fan di lunga data, ma anche una strategia perfettamente in linea con l’estetica di Madonna: anticipare i tempi, anche a distanza di decenni. Le sonorità dell’album, infatti, suonano ancora oggi incredibilmente fresche, attuali e perfettamente in sintonia con le tendenze del pop elettronico contemporaneo.

Con questo disco la cantante riscrive ancora una volta le regole della musica straniera e internazionale. Per chi ama le sue canzoni, è un’occasione imperdibile per riscoprire capolavori in una nuova luce. Per chi la conosce solo superficialmente, è il momento giusto per lasciarsi travolgere dalla sua arte.

