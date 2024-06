Feel like i’m falling in love è il nuovo singolo dei Coldplay. Ecco il testo tradotto in italiano e il significato di una canzone d’amore.

La band inglese dei Coldplay è tornata con la canzone “Feel like Im falling in love” che come si intuisce dal titolo parla d’amore. L’uscita del singolo anticipa il nuovo album “Moon music” in arrivo il 4 ottobre 2024. Intanto però ci godiamo questo nuova hit che ascolteremo sicuramente per tutta l’estate e oltre. Per questo vediamo cosa dice il testo con la traduzione di tutte le frasi in italiano e a seguire il significato.

Testo nuova canzone dei Coldplay

It feels like

Falling

I know that this could hurt me bad

I know that this could feel like that

But I just can’t stop

And my defenses drop

I know that I was born to kill

Any angel on my window sill

But it’s so dark inside

I throw the windows wide

I know, la-la-la, la-la, la-la, la-la

I know, la-la-la, la-la, la-la, la

Still I don’t let go

And fields of flowers grow

Oh, it feels like I’m falling in love

Maybe for the first time

Baby, it’s my mind

You blow

It feels like I’m falling in love

You’re throwing me a lifeline

This is for a lifetime

I know

I know that in this kind of scene

Of two people, there’s a spark between

One gets torn apart

One gets a broken heart

I know, la-la-la, la-la, la-la, la-la

I know, la-la-la, la-la, la-la, la

Still I don’t let go

And fields of flowers grow

Oh, it feels like I’m falling in love

Maybe for the first time

Baby, it’s my mind

You blow

It feels like I’m falling in love

You’re throwing me a lifeline

This is for a lifetime

I know

Ooh Ooh, oh

It feels like I’m falling in love

You’re throwing me a lifeline

Oh, now for the first time

I know I’m not alone

A-la-la, la, la, lo, lee-lo

A-la-la, la, la, lo, lee-lo

Traduzione in italiano

Sembra di cadere

So che questo potrebbe farmi molto male

So che potrebbe sembrare così

Ma non riesco proprio a fermarmi

E le mie difese crollano

So che sono nato per uccidere

Qualsiasi angelo sul davanzale della mia finestra

Ma è così buio dentro

Spalanco le finestre

Lo so, la-la-la, la-la, la-la, la-la

Lo so, la-la-la, la-la, la-la, la

Eppure non mi lascio andare

E crescono campi di fiori

Oh, mi sento come se mi stessi innamorando

Forse per la prima volta

Tesoro, è la mia mente

Soffi

Mi sento come se mi stessi innamorando

Mi stai lanciando un’ancora di salvezza

Questo è per tutta la vita

Lo so

Lo so in questo tipo di scena

Tra due persone c’è una scintilla in mezzo

Uno viene fatto a pezzi

Ci si spezza il cuore

Lo so, la-la-la, la-la, la-la, la-la

Lo so, la-la-la, la-la, la-la, la

Eppure non mi lascio andare

E crescono campi di fiori

Oh, mi sento come se mi stessi innamorando

Forse per la prima volta

Tesoro, è la mia mente

Soffi

Mi sento come se mi stessi innamorando

Mi stai lanciando un’ancora di salvezza

Questo è per tutta la vita

Lo so

Ooh Ooh, oh

Mi sento come se mi stessi innamorando

Mi stai lanciando un’ancora di salvezza

Oh, ora per la prima volta

So di non essere solo

A-la-la, la, la, lo, lee-lo

A-la-la, la, la, lo, lee-lo

Significato feelslikeimfallinginlove dei Coldplay

Il brano parla dell’innamoramento come un’esperienza potente, ma rischiosa. Questo perché per riuscire ad amare bisogna lasciarsi andare e rendersi in un certo senso vulnerabili con l’altra persona. Il racconto di questi sentimenti avviene tramite immagini di luce e oscurità, contrastanti fra loro, ma alla fine gratificanti.

Leggendo con attenzione le frasi del testo si nota la sofferenza, che viene descritta come un vero e proprio viaggio emotivo. Un’esperienza non semplice, ma necessaria per aprirsi all’amore e non sentirsi mai più soli, grazie all’ancora di salvezza lanciata dall’altra persona. E questo in breve, il senso di una delle canzoni straniere 2024 più attese dai fan del gruppo britannico.

Coldplay tour concerti 2024/2025

Non solo nuova musica, ma fino a fine anno Chris Martin e la sua band continuano il tour di concerti. A luglio il concerto Coldplay Roma e poi nel resto d’Europa per tutta l’estate: Monaco, Vienna, Dublino, con biglietti già sold out ovunque.

E poi il tour prosegue in autunno in Australia. Mentre per quanto riguarda il 2025 al momento non sono ancora previste date ufficiali dei Coldplay. Insomma i prossimi mesi saranno ricchi di eventi e nuove canzoni contenute nel disco che esce a ottobre. Ma intanto potete sentire Feel like i’m falling in love, un brano dal significato molto profondo come abbiamo visto.

Ascolta le migliori canzoni dei Coldplay