Quando finiscono i saldi invernali di Zara e Mango? Date durata sconti di Mango e Zara donne uomo e bambini

Col trascorrere delle settimane ci avviciniamo sempre di più al termine degli sconti stagionali, infatti molti si chiedono quando finisco i saldi invernali 2020.

Rispondiamo a tale quesito, con particolare riferimento ai famosi marchi di moda Zara e Mango, presenti con i loro negozi quasi ovunque in Italia.

Quando finiscono i saldi invernali da Zara

Come noto, la data di fine periodo dei saldi invernali varia da regione a regione in Italia. Infatti, mentre l’inizio del periodo è stato allineato più o meno per tutti (4 o 5 gennaio), la chiusura può variare da metà febbraio fino a marzo inoltrato.

In ogni caso si tratta comunque delle ultime settimane disponibili per fare affari da Zara. Infatti, nei suoi negozi dislocati nelle vie del centro delle grandi città come ad esempio Milano, Roma, Firenze e Torino, si possono trovare ancora capi di abbigliamento con forti sconti.

E’ vero che molte proposte in saldo sono finite nei negozi, ma sono rimaste diverse opportunità nello shop online, sul sito del brand spagnolo. Alcuni esempi al riguardo sono rappresentati dalle camicie corte con sconti fino all’80%, dai vari modelli di cappotti e piumini, con percentuali fra 50 e il 60%, dalle magliette, dai pantaloni e dalle borse, sempre con sconti maggiori o uguali al 50%.

Inoltre, Zara ha già lanciato la nuova collezione, con una serie di proposte in grado di accontentare ogni esigenza ed essere al passo coi tempi. Insomma, che siate alla ricerca di un prodotto in saldo o di uno all’ultima moda, ci sono ancora tanti buoni motivi per visitare questo negozio.

Quando finiscono i saldi invernali da Mango

Quanto detto per Zara, in termini di calendario di chiusura dei saldi e di offerte che si trovano ancore nei negozi e nello shop online vale anche per Mango.

Anche in questo caso infatti, i prodotti in saldo sono in esaurimento, ma si segnalano ancora sconti interessanti di cui approfittare su vestiti e cappotti. In particolare, sul sito di shop online Mango è possibile concludere ancora acquisti con sconti fino al 70%. Non mancano diverse proposte sui Parka, i piumini e i trench, ma anche su vestiti e completi, con ottimi ribassi sul prezzo.

Inoltre, anche Mango ha già messo a disposizione della clientela le sua nuova collezione e dunque chi è proiettato al futuro e alle novità per gli acquisti, qui troverà pane per i suoi denti.

Zara e Mango la moda fast fashion: nuove proposte ogni mese

In molti si chiederanno il motivo del perchè due marchi come Zara e Mango abbiano già messo in vendita le proposte delle rispettive nuove collezioni. La risposta risiede nel fatto che entrambe le aziende nascono come moda Fast Fashion, ciò implica che il loro catalogo presenta nuovi arrivi tutti i mesi.

Dunque anche quello in corso non fa eccezione e regala tanti nuovi spunti e modelli assolutamente da provare. Questo per la gioia delle donne o degli uomini che amano rinnovare il proprio guardaroba costantemente, ma senza spendere molto.

Ora è davvero tutto per ciò che concerne quando finiscono i saldi invernali 2020 nei negozi di Zara e Mango. Vi consigliamo di restare vigili e seguire gli ultimi aggiornamenti in tema di abbagliamento e promozioni sul canale Fashion di Donne sul Web, se amate essere alla moda in modo intelligente.

