Quando finiscono i saldi invernali a Roma. Le date della durata e dell’ultimo giorno di saldi invernali nella capitale

I saldi invernali 2020 procedono a gonfie vele nella città di Roma e in tutto il resto d’Italia. Tuttavia, col trascorrere delle settimane si avvicina la fine dei saldi e del periodo di sconti e promozione, la cui durata si protrae dallo scorso 5 gennaio.

Vediamo dunque, in questo articolo, quando finiscono i saldi nella capitale e quali sono le ancora occasioni disponibili nei suoi negozi e nei centri commerciali.

Data fine saldi invernali 2020 a Roma

La fine del periodo dei saldi nella città del Colosseo è prevista per il 15 febbraio. Si tratta dunque di un sabato, per questo potrebbe rappresentare l’ideale per concludere in bellezza gli acquisti stagionali, dato che in molti riposano dal lavoro.

Visto che la fine di questo periodo arriva a metà del mese, nel complesso la durata dei ribassi a Roma è di circa 40 giorni. Un lasso di tempo comunque interessante per trovare tutto ciò che si desidera e risparmiare. Ma se ancora non siete riusciti in questo intento, nessun problema, vi diciamo come fare qui di seguito.

Saldi 2020 Roma: dove trovarli

Per chi volesse ancora approfittare delle promozioni presenti per le strade di Roma, le opportunità non mancano di certo.

A partire dai negozi di noti brand di abbigliamento, come nel caso di Zara e mango, ma anche de La Rinascente, che propone l’ultimo grande rush di sconti dal 23 gennaio al 2 febbraio. In questo periodo applicherà uno sconto ulteriore del 20% sui prezzi già in saldo, ai titolari della rinascentecard. Per questo si arriverà a percentuali di ribassi imperdibili, anche del 70%.

Inoltre, sono presenti i saldi anche nei grandi negozi di elettronica come MediaWorld, Trony e ad altri. Questi ultimi, in particolare, si trovano più facilmente all’interno dei centri commerciali presenti nella capitale. Anche per questo, nel prossimo paragrafo vi riportiamo una serie di nomi di centri e outlet, per fare shopping in saldo nella capitale.

Centri commerciali e outlet per sfruttare i saldi invernali 2020 a Roma

Ecco i principali centri per lo shopping a Roma:

Euroma2, il grande centro che si trova a Roma nella zona di Castellaccio.

ROMAEST , situato in Via Collatina, 858.

situato in Via Collatina, 858. Il centro Aura , che potete trovare in Viale di Valle Aurelia, 30.

che potete trovare in Viale di Valle Aurelia, 30. Primavera, sito in Viale della Primavera, 194.

La romanina, il centro ricco di negozi presente in Via Enrico Ferri, 8.

Casilino , situato sulla Via Casilina e precisamente al civico numero 1011.

situato sulla Via Casilina e precisamente al civico numero 1011. Centro Tor Vergata, che potete trovare in Viale Luigi Schiavonetti, 426.

Happio, sito in Via Appia Nuova, 448.

Per quanto riguarda, invece gli outlet vi segnaliamo:

GENTE Roma outlet, situato in Via Cola di Rienzo, 246.

Castel Roma Designer, che si trova a Castel Romano e in particolare in Via del Ponte di Piscina Cupa, 64.

Dimensione Outlet di Titty, sito in Via Pietro Romano, 42.

BRUMS Outlet, in Via Antonio Carruccio, 35.

Firmastock New Concept, dove troverete grandi nomi della moda. Situato in Viale Castro Pretorio, 100.

Siamo giunti al termine di questa nostra carrellata di informazioni utili sul fine saldi a Roma e sui centri commerciali dove approfittarne. Per le altre novità sulle promozioni presenti in tutta Italia non vi resta che continuare a seguirci.

