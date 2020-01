Durata e data fine saldi Milano e regione Lombardia. Calendario 2020.

La stagione dei saldi invernali 2020 è entrata nel vivo e col trascorrere delle settimane sono in molti a chiedersi quando è prevista la fine dei ribassi. Questo perché nessuno vuole perdere l’occasione di acquistare a prezzi convenienti, quindi è utile sapere fino a quando è possibile farlo.

Rispondiamo proprio a tale quesito in questo articolo, con particolare riferimento alla città di Milano e alla regione Lombardia.

Fine saldi invernali 2020 in Lombardia

In questa stagione invernale la data di fine saldi in Lombardia (e nel suo capoluogo) è stata stabilita nella giornata di sabato 29 febbraio.

Visto che l’inizio è stato lo scorso 5 gennaio, ecco che nel complesso i lombardi e tutti coloro che si trovano a visitare questa regione, hanno a disposizione poco meno di 2 mesi per fare acquisti. Inoltre, essendo un sabato l’ultimo giorno di saldo, rappresenta una buona opportunità per dedicarsi allo shopping, visto che in molti non lavorano. Per tale motivo potrebbero esseri tanti coloro che si riverseranno per le strade delle città o nei centri commerciali, a caccia di un affare last minute.

Durata saldi 2020 a Milano e nelle città lombarde

Per fruire fino alla fine dei saldi vi consigliamo di recarvi nei negozi situati per le vie centrali di Milano a Corso Vittorio Emanuele II che collega Piazza Duomo a San Babila, nella zona Brera, oltre al noto quadrilatero della moda e le tante città lombarde.

Nelle vie del capoluogo saranno ancora presenti numerosi cartelli promozionali e negozi che offrono percentuali di sconto sempre più elevate (talvolta fino al 70%). Fra i brand più famosi che propongono fino a fine periodo i saldi nel settore abbigliamento abbiamo Guess, Motivi, Zara e Mango. Poi ovviamente ci sono anche altri settori come quello dei gioielli, con marchi come Pandora, quello della tecnologia e via dicendo.

Oltre che a Milano, i saldi sono ancora fruibili fino a scadenze nelle altre località lombarde, come: Brescia, Bergamo, Mantova, Como, Cremona, Lecco e Lodi.

Outlet saldi invernali 2020 in Lombardia

I ribassi invernali, oltre che nelle città, sono ancora presenti nei numerosi centri commerciali e negli outlet situati sul territorio di questa regione.

Ecco alcuni dei più importanti centri dove approfittarne:

Franciacorta outlet village, situato a Rodengo-Saiano (provincia di Brescia).

Mantova outlet village, a Bagnolo San Vito (provincia di Mantova).

Armani outlet, che potete trovare a Vertemate Con Minoprio (Como).

La Rotonda Factory Store, situato a Saronno (Varese).

Full & Fifty Factory Outlet Meda, a Meda (in provincia di Monza e Brianza).

Magazzini Firme Outlet, situati a Manerbio (in provincia di Brescia).

Dimoda Outlet Scarpe, locato a Vertemate Con Minoprio (Como).

Brand Outlet, presente a Cesana Brianza (provincia di Lecco).

Il Salvagente, che potete trovare nella città di Milano.

Wish Outlet e Fashion Outlet, entrambi situati all’interno del capoluogo lombardo.

Bene, adesso è davvero tutto con le notizie sulla durata e data di fine saldi 2020 a Milano e tutta la regione Lombardia e su come sfruttarli al meglio fino ad allora. Potete continuare a restare aggiornati sui migliori sconti del momento seguendo i nostri articoli al riguardo. Buon proseguimento di shopping a tutti.

Vedi anche:

Durata e fine saldi Veneto