Vestiti, pelliccie sintetiche, pantaloni e abiti in pelle, la moda inverno del nuovo catalogo Mango donna 2019 2020

L’ultima collezione Mango donna inverno spazia dallo stile anni ’70 agli anni ’90, capi d’abbigliamento senza tempo che tornano sempre di moda come le stampe leopardo. Ecco quali sono gli ultimi arrivi e novità di questo marchio moda low cost.

Mango vestiti e cappotti

Ci sono più collezioni nel catalogo Mango donna, questa è l’ultima unitamente alla linea di vestiti mamma e figlia uguale. La nuova collezione Est End Girls è “moda senza tempo” secondo Mango, ovvero abiti e cappotti che funzionano sempre, come ad esempio il cappotto rosso in pelliccia ecologica abbinato a pantaloni in pelle nera e blusa black

Altro capo intramontabile sono tutte le stampe leopardate che troviamo negli abiti lunghi e nelle bluse e con manica arricciata. Il costo dell’abito è di 69,99 euro

Fra i cappotti lunghi si fa notare questo modello realizzato in misto lana con doppia abbotonatura e bottoni in metallo volutamente diversi. Qui lo vediamo combinato con shorts in pelle blusa animalier e stivali con tacco decorati da maglia metallica. Il costo del cappotto è di € 149

Tutta la collezione è un mix di stili del passato ma abbinati abbinati con sobrietà. Vedi ad esempio il bermuda in pelle che torna fra le tendenze moda invernali, o le borsette che ricordano vagamente i modelli proposti a Parigi da Celine.

Bello anche il cappotto ampio in pelliccia finta bianca e abbinato a pantaloni neri a sigaretta elasticizzati e con elastico sotto il piede. Il prezzo dei pantaloni neri è €35,99 euro. Il cappotto costa 119 euro

Mango vestiti mamma e figlia uguali

Il nome di questa bella collezione è Mini Me, ci sono abiti, maglioni con frange, pantaloni e cappotti per il giorno e vestiti per le feste come questi modelli in paillettes madre e figlia uguale.

La collezione è molto bella e c’è ampia scelta per tutte le mamme che vogliono vestire le loro bambine con abiti similari a quelli che intendono indossare.

Questi sono gli ultimi arrivi del catalogo Mango inverno 2019 2020.

