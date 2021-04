Le sneakers 2021 più belle non sono solo bianche, per la primavera estate le scarpe sportive di tendenza sono colorate o ricamate ma soprattutto sostenibili. Scopri in queste foto le nuove tendenze scarpe donna estive.

Sneakers primavera estate 2021 Tendenze

Le sneakers 2021 di tendenza sono quelle colorate. Le scarpe bianche sono sempre di moda ma le mode cambiano e lo dimostrano Prada con le sue sneakers con tacco il marchio parigino Chloé oltre allo street style e il designer il noto designer di calzature Louboutin.

Tuttavia le sneakers donne alte o basse di tendenza per la primavera estate 2021, sono e restano quelle dei brand d’abbigliamento sportivo. Ad esempio Adidas presenta nelle sua collezione estiva le nuove Stan Smith per donna, bianche ricamate e colorate, o anche tutte arancio.

Le sneakers con la zeppa

Ellesse Tanker, è modello creato dall’azienda italiana negli anni ’80 in collaborazione con il famoso designer Marc Sadler. Per la stagione primavera 2021 il modello Tanker torna in una nuova versione con una zeppa colorata o tutta bianca come la tomaia e che rende la sneakers più contemporanea e grintosa

Le scarpe sostenibili

La parola della moda oggi è: ” sostenibile” sono diversi i brand che propongono vestiti e scarpe realizzati in materiali riciclabili. In tema di sneakers chi vuol fare la differenza compra calzature VEJA. Scarpe sportive diventate note grazie ai piedi di Meghan Markle quando ancora viveva in Uk.

Sneakers moda 2021

In tema di scarpe sportive moda per la primavera estate 2021 nessuno batte la collezione di Miuccia Prada perMiu Miu. Le sue scarpe sono un ibrido tra una sneaker bianca con lacci neri è una scarpa aperta dietro con tacco gattino. Il giusto compromesso tra uno stile sportivo la femminilità

Il marchio italiano Liu Jo si ispira invece agli anni ’90. Le su scarpe sportive presentano la suola alta platform e sono caratterizzate da insernti dall’effetto metallizzato oltre al logo grande e metallico applicato ai lati.

Nel catalogo di Bata scarpe donna 2021 troviamo invece scarpe da ginnastica basse bianche e con tocchi di colore fluo che seguono le tendenze del momento. Inoltre Bata calzature vi consente di pagare le scarpe a rate.

Tra moda e comodità si colloca il brand italiano Geox con i nuovi modelli di sneakers 2021 per donne. La linea delle nuove scarpe da ginnastica è ispirata ai campi da tennis. Quindi per la primavera estate troviamo calzature sportive bianche con tomaia traforata e dettagli oro. Scarpe perfette per essere indossate da aprile fino a tutta l’estate.

Sneakers eleganti

Oltre le tante scarpe da street style ci sono le scarpe da ginnastica bianche eleganti. Tra i modelli più belli senza dubbio le lussuose sneakers di Roger Vivier, rigorosamente total white decorate solo dall’iconica fibbia in strass che caratterizza le scarpe della maison di lusso.

Quelle che hai visto sono i modelli di sneakers di tendenza primavera estate 2021, c’è da scegliere. Tuttavia se vuoi conoscere quali scarpe chiuse o aperte e quali sono i nuovi sandali estivi 2021, guarda la nostra guida alle tendenze scarpe moda.

