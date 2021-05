Costumi estate 2021, dall’intero monospalla o sgambato, a quello stile retrò, al bikini all’uncinetto fino ai vestiti da spiaggia. Ecco le tendenze moda mare 2021.

I costumi 2021 lasciano libertà di scelta, non c’è una sola tendenza da seguire. Quindi se stai cercando di rinnovare il tuo abbigliamento da vacanza puoi scegliere tra le tante proposte moda beachwear, ad iniziare dai costumi da bagno firmati, per continuare con Me Fui fino ad arrivare ai soliti brand come Calzedonia, Tezenis e Yamamay, senza trascurare i costumi ecologici e quelli low cost di Oysho, H&M, e Amazon

Ecco la guida alle tendenze moda mare per l’estate 2021 con i costumi più belli

Costumi interi estate 2021 Le tendenze

Colore, stile africa, righe e stampe il monocromatico caratterizzano le tenzenze moda costumi interi 2021, con qualche novità. Per questa stagione tornano le bretelle, quelli con giochi di tagli, e costumi interi dallo stile sportivo che lasciano la schiena scoperta. Torna in auge lo stile riviera, mentre quello vintage non passa di moda.

Tutti gli interi creati dai brand di lusso sono realizzati in materiali che si asciugano subito e pensati per essere indossati anche con con i jeans o gli shorts. E’ il caso di questo bellissimo monipezzo con scollatura asimmetrica e volant proposto da Ulla Johnson

Il tema floreale e la fascia in vita abbelliscono questo costume da bagno senza spalline che fa parte della collezione beachwear di Zimmerman

Colori vivaci, stampa equestre e i tessuti sostenibili, contraddisdinguono la linea di costumi da bagno della stilista colombiana Johanna Ortiz.

Coniuga lo stile moderno a quello vintage questo bellissimo costume da mare intero di Castamira, con arricciatura sul seno e scollatura prodonda sulla schiena.

Stile elegante per essere chic anche al mare o in piscina, per la linea costumi da bagno di Emporio Armani donna realizzati su fondo blu con righe sottili bianche abbelliti da bottoni dorati e con laccetti removibili

Costumi Max Mara

Costumi a righe ispirati agli anni 80 e modelli che ricordano il minimalismo degli anni 90 li trovate nella bella collezione moda mare 2021 proposta da Max Mara. Tra i monopezzi si fa notare questo modello in bianco e nero con scollo a barchetta e coppe estraibili.

Costumi Pinko 2021

La casa di moda italiana per la collezione beachwear punta sui colori moda di tendenza come il pastello e sulla sensualità. Il monopezzo gambato in lilla con scollatura profona davanti e dietro abbellito da fascia in vita e fiocchi è tra le proposte abbigliamento mare della stagione.

I costumi di L’autre Chose

La gamma dei costumi da bagno del brand italiano noto per le sue calzature moda, grazie alle linee modelli e ai stampe e colori ricorda lo stile retrò. Nella collezione si può scegliete tra bikini e interi realizzati in lycra stampata con piccoli fiori o anche con stampa tomato.

Lo stile atletico

L’ispirazione atletica influenza i trend della moda da diverse stagioni. Così è anche per l’estate 2021 con la differenza che in tema di costumi da bagno ci sono diverse soluzioni che uniscono la moda allo sport. Quindi per farsi una bella nuotata non è necessario rinunciare alla femminilità come dimostra questo costume intero con zip davanti e dietro e scollatura a V di O Y E Beachwear.

Elasticizzati con scollo quadrato e spallini sottili i monopezzi della collezione moda mare 2021 di Eres

Mare, piscina o terme la linea beachwear di Max Mara è pensata per tutte le occasioni

Pensa a chi ama mostrare i loghi di un capo firmato Off White con questo costume con spalline incrociate in giallo brillante

Costumi H&M 2021

Il colosso svedese per l’estate 2021 ha una bella linea moda mare realizzata in collaborazione con il marchio lemlem creato dalla modella e attrice etiope Liya Kebede. Caftani top abiti lunghi costumi, prendisole e bikini, oltre gli accessori fanno parte della collezione creata prevalentemente con materiali sostenibili.

Bikini estate 2021

Dal due pezzi a vita alta al bikini con triangolo e reggiseno a fascia, al ritorno del costume due pezzi crochet rilanciato anche da Tom Ford, per la moda 2021 c’è un bikini per ogni tipo di fisico femminile.

Tuttavia la scelta del due pezzi perfetto per le donne di ogni età è sempre un problema. C’è chi cerca il bikini per nascondere la pancia, chi vuole il perizoma, e chi preferisce l’eleganza dei costumi di Mara Hoffman

Sempre in tema di bikini firmati a vita alta ci sono quelli in tessuti ecologici con reggiseno senza ferretto e in perfetto stile vintage. Firmati da Johanna Ortiz. La linea beachwear di Me Fui costumi 2021 creata da Belen e sua sorella Cecilia, presenta diverse opzioni interessanti. Sul sito ufficiale si trova di tutto dal monokini al bikini fino agli accessori. Tra le proposte troviamo anche il due pezzi con slip alto che insossa Belen Rodriguez.

Se invece vi piacciono i bikini con reggiseno a fascia e lo silp americano che slancia le gambe, Me Fui costumi vi accontenta con questo nuovo modello.

Retrò, sensuale o essenziale, la linea mare di Watercult è in grado di offrire soluzioni per ogni esigenza.

Per ora ci fermiamo qui, considera l’articolo tendenze costumi 2021 in aggiornamento per proporti le ultime novità della moda mare