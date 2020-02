Concorsi in Piemonte, requisiti, date e luoghi dei posti di lavoro in tutta la regione

Chi cerca occupazione sarà lieto di sapere che nella regione Piemonte sono stati indetti vari concorsi, che mettono a disposizione nuovi posti di lavoro. Scopriamoli tutti in questo articolo, vedendo per ogni caso l’ambito lavorativo, i requisiti, le prove d’esame e i tempi previsti dai bandi.

Concorsi Piemonte: ASL di Novara, 3 posti

La Asl di Novara ha indetto due concorsi per 3 posti di lavoro in Piemonte. Per partecipare bisogna inoltrare la domanda esclusivamente online, sul sito aslnovara.iscrizioneconcorsi.it, fino al 12 marzo 2020. Il primo concorso ricerca 1 collaboratore professionale sanitario-ortottista, mentre il secondo 2 collaboratori tecnici professionali-ingegneri.

Per aderire a questi bandi sono richiesti requisiti specifici per le due posizioni, come le lauree nei rispettivi ambiti e l’iscrizione agli albi. Le prove d’esame del concorso sono 3: una scritta, una orale e una pratica.

Concorsi Piemonte: ASL di Biella, 30 posti amministrativi

L’azienda sanitaria locale di Biella offre, tramite concorso, 30 posti di lavoro così suddivisi:

8 posti all’ASL di Biella.

2 posti per l’ASL di Verbano Cusio Ossola.

2 presso l’ASL di Vercelli.

8 presso l’ASL di Novara.

10 posti per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Novara.

Si può presentare domanda fino al 12 marzo 2020, solo online sul sito aslbi.iscrizioneconcorsi.it. Il concorso si svolgerà con una preselezione, in caso di elevato numero di partecipanti e 3 prove d’esame: una scritta, una orale e una pratica. Infine, per la partecipazione è richiesto il possesso di una laurea in giurisprudenza o economia, oltre all’idoneità fisica.

Concorsi Piemonte: comune di Torino, 14 posti per tecnici

Il comune di Torino ha indetto 2 concorsi per assumere 14 tecnici a tempo pieno e indeterminato. I posti disponibili riguardano:

10 responsabili tecnici, ingegneri e architetti.

4 specializzati nel verde pubblico.

La scadenza per aderire ai bandi è entro le 13:00 del 2 marzo 2020, operazione perfezionabile online sul sito www.comune.torino.it/concorsi. Per partecipare sono necessari il possesso di una laurea e l’abilitazione alla professione delle specifiche posizioni. La selezione avverrà tramite due prove d’esame, una scritta e una orale.

Concorsi Piemonte: comune di Acqui Terme, 2 posti

Il comune di Acqui Terme, in provincia di Alessandria, ha predisposto un concorso per assumere a tempo pieno 2 capo operai specializzati.

La scadenza per la domanda è entro il 12 marzo 2020, da presentare, tramite un apposito modello, all’ufficio personale del comune di Acqui Terme. Per partecipare, inoltre, sono richiesti una serie di requisiti specifici, che potete verificare all’interno del bando presente sul sito del comune.

Il concorso si svolge con una preselezione scritta (in presenza di molti candidati), per poi passare alle 2 prove d’esame, una scritta e una orale.

Concorsi Piemonte: Ospedale di Orbassano 23 posti per infermieri

Interessante nuova opportunità di lavoro a tempo indeterminato presso l’Ospedale di Orbassano, in provincia di Torino. Infatti, è stato indetto un concorso per l’assunzione di 23 collaboratori professionali sanitari – infermieri.

E’ possibile iscriversi al bando fino al 12 marzo, tramite procedura online sul sito sanluigipiemonte.iscrizioneconcorsi.it, a cui allegare alcuni documenti. In questo caso la procedura selettiva, avviene tramite la valutazione dei titoli dei candidati e il superamento di 3 prove d’esame: una scritta, una pratica e una orale.

Infine, per prendere parte al concorso bisogna essere iscritti all’ Albo professionale degli infermieri e avere una laurea triennale in infermieristica o un diploma di pari grado.

Concorsi Piemonte: comune di Ciriè, 11 posti per agenti di polizia

Anche il comune di Ciriè, in provincia di Torino, ha predisposto un bando di concorso per assumere a tempo pieno 11 agenti di polizia locale. I posti assegnati nel concorso sono così suddivisi:

5 nel comune di Ciriè

4 posti al Comune di Mappano

1 posto al Comune di Bosconero

1 al Comune di Volpiano.

Sarà possibile candidarsi fino al 27 febbraio 2020 online, sul sito del comune di Ciriè. Per quanto riguarda la selezione avverrà tramite tre prove d’esame, due scritte ed una orale, che riguardano principalmente nozioni di diritto e del codice della strada. Inoltre, i candidati devono avere i requisiti psico-fisici e non aver ricevuto alcun tipo di condanna.

Ora è davvero tutto per quanto concerne tutti i concorsi disponibili nella regione Piemonte.

