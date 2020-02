Concorsi Ministero della difesa, agenti di polizia, guardia di finanza e banda musicale marina. Ci sono oltre 1700 opportunità di lavoro nel 2020. Ecco tutte le info.

Chi è alla ricerca di un lavoro fra le forze dell’ordine, sarà felice di sapere che ci sono diversi concorsi stabiliti dal Ministero della difesa. Infatti, in questo 2020 ci saranno delle selezioni che metteranno a disposizione dei candidati molti nuovi posti di lavoro. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Concorsi Ministero della difesa: 1724 posti totali

Il totale dei nuovi posti di lavoro attualmente a disposizione in questo settore è pari a 1724. Essi sono così suddivisi:

1650 nel concorso della polizia di Stato.

66 nel concorso della Guardia di Finanza.

8 nel concorso per la banda musicale della Marina.

Analizziamo, qui di seguito, requisiti, modalità e tempi di presentazione della domanda e funzionamento della prova d’esame, di ognuno di questi bandi di concorso.

Concorso polizia di Stato: 1650 allievi agenti

Uno dei concorsi più interessanti del Ministero della difesa riguarda il reclutamento di 1650 allievi agenti di polizia.

La domanda di partecipazione a questo bando deve essere presentata entro il 2 marzo 2020, sul sito web della Polizia di Stato. Esso è rivolto a quei candidati che hanno i seguenti requisiti:

possesso di un diploma di secondo grado come titolo di studio.

Possesso della cittadinanza italiana, godere dei diritti politici ed essere maggiorenni.

Avere l’idoneità fisica, psichica e non avere condanne, essere stati destituiti o licenziati da pubblici uffici.

Dei posti messi a disposizione, 19 sono riservati ai candidati che possiedono l’attestato di bilinguismo (italiano e tedesco). Chi possiede questo attestato ha dunque maggiori opportunità.

Per quanto riguarda la prova d’esame per la selezione, verrà svolta sulla base di una prova scritta, con un questionario a risposta multipla di carattere generale. Ad esso seguiranno prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali.

Concorso Guardia di Finanza: 66 posti

Il comando generale della Guardia di finanza ha pubblicato un bando per la ricerca di 66 allievi ufficiali, finalizzato all’ammissione al corso della sua accademia. Di questi posti 58 riguardano il comparto ordinario e 8 al comparto aeronavale (4 per la specializzazione in comandante di stazione e unità navale, 4 per quella di pilota militare).

La scadenza per presentare domanda a questo bando è quella del 21 febbraio 2020 alle ore 12:00, tramite procedura online sul sito concorsi.gdf.gov.it.

Possono candidarsi alla selezione i cittadini italiani di età compresa fra 17 e 22 anni di età, che possiedono un diploma di istruzione secondaria. Inoltre, devono godere di tutti i diritti, delle qualità morali e non essere stati imputati o condannati. Possono partecipare alle prove anche gli ispettori, gli appuntati, i sovrintendenti e i finanzieri, con età non superiore a 28 anni.

La selezione prevede una prova preliminare tramite test logico matematici, una prova scritta di cultura generale e una di efficienza fisica. A seguito di queste prove ci saranno gli accertamenti e le visite mediche.

Concorso banda musicale Marina: 8 posti per orchestrali

C’è un’opportunità di lavoro anche per i musicisti, tramite un concorso relativo alla banda musicale della Marina militare. I posti sono suddivisi anche in base agli strumenti (clarinetto, corno e flicorno).

Per partecipare a questo concorso bisogna avere conseguito un diploma scolastico e anche quello nello strumento musicale per cui ci si candida. Inoltre, bisogna avere un’età compresa fra 18 e 40 anni, ma anche tutte le idoneità e i diritti sempre richiesti in questo tipo di concorsi.

La domanda di ammissione al bando è realizzabile fino al 13 febbraio 2020, tramite l’apposita procedura sul portale dei concorsi online del Ministero della difesa.

La prova d’esame si svolge tramite eventuali preselezioni, accertamenti sanitari e attitudinali, ma soprattutto con le prove pratiche e teoriche di esecuzione di brani scelti dalla commissione.

E’ tutto per quanto riguarda i concorsi del Ministero della difesa, disponibili in questo momento. Se vi interessa restare aggiornati sui principali bandi dei concorsi pubblici, allora dovete assolutamente seguire i nostri aggiornamenti al riguardo.

