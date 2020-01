Concorsi pubblici 2020, Roma, Bari, Torino e non solo Date e posizioni dei concorsi pubblici in tutte le regioni e città Italiane

Quello dei concorsi pubblici del 2020 rappresenta un ambito importantissimo per chi non ha un lavoro o vuole trovarne uno migliore. Per questo motivo abbiamo deciso di fornirvi, di seguito, un raccoglitore dei migliori bandi disponibili nelle varie città o regioni italiane e nei diversi ambiti lavorativi.

Concorsi Roma: posti giustizia, camera di commercio, ENEA e agenzia spaziale

Partiamo dalla giustizia, per cui è previsto un concorso pubblico per l’assunzione di 8 assistenti amministrativi per il consiglio superiore della magistratura. Il bando ha come scadenza il 2 febbraio 2020.

La camera di commercio di Roma prevede un concorso per l’assunzione di 19 unità di funzionari dei servizi amministrativi e di supporto. Il contratto previsto è a tempo indeterminato ed è possibile partecipare al bando entro il 23 gennaio 2020.

Rilevante anche il concorso ENEA, che mette a disposizione 23 assegni di ricerca per collaborazioni ed attività tecnico-scientifiche nella capitale. Scadenza 6 febbraio.

Anche l’Agenzia spaziale italiana, assume a tempo determinato, con opportunità di rinnovo, 21 figure complessive. Due di queste riguardano il supporto ai programmi di osservazione della terra, sedici per vari profili nello stesso ambito e i restanti tre per seguire i progetti dell’iniziativa SST. Tutto con scadenze fissate al 6 febbraio.

Concorsi 2020 Firenze: 31 posti in economia agraria

Diversi bandi disponibili per figure da inserire nel consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, nel capoluogo toscano e dintorni. Nello specifico nei bandi con scadenza 2 febbraio, sono ricercati a tempo determinato: 2 tecnologi III livello, 9 collaboratori tecnici di VI livello, 4 amministratori VII livello, 11 operatori tecnici VIII livello, 1 collaboratore amministrativo di VII livello. Inoltre, ci sono 4 borse di studio per neo laureati.

Concorsi Torino: 1 posto per la ricerca metereologica

Un posto per ricercatori di III livello, con bando a scadenza 2 febbraio 2020, è disponibile per l’istituto nazionale di ricerca metereologica a Torino.

Concorsi Bologna: 2 posti città metropolitana

C’è un concorso nella città metropolitana emiliana per la copertura di due posti come tecnico di interventi di promozione e coordinamento dello sviluppo sociale. Il bando prevede un contratto a tempo indeterminato ed ha scadenza il 2 febbraio 2020.

Concorso comune di Castel D’Ario (Mantova): 2 posti

In questo comune della provincia di Mantova c’è un concorso pubblico (scadenza 30 gennaio) per due posti di istruttori amministrativi contabili, a tempo indeterminato.

Concorso regione Marche: 16 posti

Possibilità di assunzioni per collaboratori ai servizi di supporto nelle strutture amministrative della giunta regionale marchigiana. E’ possibile partecipare al bando entro il 29 gennaio 2020.

Concorso agenzia industrie difesa: 83 posti

L’ente agenzia industrie difesa assume 83 nuove figure a tempo indeterminato, con bando a scadenza entro il 27 gennaio 2020. Di questi 10 posti con qualifica di funzionario area terza e 73 posti con quella di assistente area seconda.

Concorsi infermieri 2020: tanti posti in varie località

In questo ambito specifico bisogna fare delle differenziazioni per i concorsi presenti nelle varie città.

Bari : prevede un maxi concorso l’Azienda sanitaria locale della provincia di Bari, con 566 posti di collaboratori professionali sanitario – infermieri, con bando a scadenza 26 gennaio 2020.

: prevede un maxi concorso l’Azienda sanitaria locale della provincia di Bari, con 566 posti di collaboratori professionali sanitario – infermieri, con bando a scadenza 26 gennaio 2020. Benevento : la ASL della città campana propone concorsi per 110 fra infermieri (50), OSS (50), tecnici (5) e autisti (5). Si può partecipare al bando entro il 2 febbraio 2020.

: la ASL della città campana propone concorsi per 110 fra infermieri (50), OSS (50), tecnici (5) e autisti (5). Si può partecipare al bando entro il 2 febbraio 2020. Gubbio (Perugia): concorso per 5 infermieri a tempo indeterminato nella casa di riposo Mosca di Gubbio, valido fino al 20 gennaio 2020.

concorso per 5 infermieri a tempo indeterminato nella casa di riposo Mosca di Gubbio, valido fino al 20 gennaio 2020. Cagliari: l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari ha pubblicato 6 bandi per assumere 253 persone a tempo indeterminato. Questi sono rivolti ai laureati per varie figure e accessibili entro il 20 gennaio.

l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari ha pubblicato 6 bandi per assumere 253 persone a tempo indeterminato. Questi sono rivolti ai laureati per varie figure e accessibili entro il 20 gennaio. Napoli: dove l’ospedale dei Colli Napoli ha indetto un concorso per 375 infermieri a tempo indeterminato, con il bando che scade il 20 gennaio.

Vedi anche: Quanto guadagna un infermiere in Italia

Il nuovo concorso Inps 2020: circa 2.000 posti

Chiudiamo con il maxi concorso Inps che sta per partire, i posti a disposizione dovrebbero essere poco meno di 2.000 e il bando riguarderà soltanto i laureati. E’ ipotizzabile l’assunzione di consulenti sociali e di protezione, ciò in ragione delle nuove forme di assistenza sociale, come il reddito di cittadinanza.

Le date e i dettagli del bando dovrebbero essere comunicate dall’Istituto di previdenza sociale in tempi brevi.

Concorsi 2020: altre informazioni

Siamo giunti al termine di questa carrellata di bandi di concorso disponibili nel 2020. Vi invitiamo a verificarne sempre i requisiti richiesti per la partecipazione e a restare aggiornati sulle nuove opportunità disponibili in questi mesi.