Concorsi Puglia 2022. Tutte le offerte di lavoro disponibili

Regione Puglia concorsi pubblici. Che posti di lavoro ci sono per diplomati e laureati a Bari e nelle altre città. Domande, requisiti e selezioni.

Concorsi pubblici in Puglia. Quali sono i posti di lavoro disponibili attualmente nella regione? Da Bari a Lecce fino alle altre località, ecco i bandi aperti nel 2022, a chi sono rivolti, come e quando fare domanda di adesione per ognuno.

Concorsi pubblici a Bari e provincia

Cominciamo dai posti di lavoro attualmente disponibili nel territorio del capoluogo di regione.

5 posti come musicista comune di Bari

5 posti per altrettante categorie di musicisti. Queste le caratteristiche del bando:

presentazione domanda : entro il 2 ottobre 2022 sul sito internet www.cittametropolitana.ba.it nella sezione “concorsi on-line”.

: entro il 2 ottobre 2022 sul sito internet www.cittametropolitana.ba.it nella sezione “concorsi on-line”. livello di istruzione richiesto : diploma in conservatorio

: diploma in conservatorio modalità di selezione : per titoli ed esami

: per titoli ed esami tipo di contratto: a tempo pieno e indeterminato.

CONCORSI PUBBLICI CITTA' METROPOLITANA BARI

2 posti come istruttore tecnico

A Bari ricercate 2 figure come istruttore tecnico e amministrativo. Di seguito i dettagli dell’avviso pubblico:

presentazione domanda: entro il 29 settembre 2022 per via telematica, all’indirizzo https://assetpuglia.meritoconcorsi.it/

entro il 29 settembre 2022 per via telematica, all’indirizzo https://assetpuglia.meritoconcorsi.it/ titolo di studio richiesto : diploma di istruzione pubblica secondaria e per geometri

: diploma di istruzione pubblica secondaria e per geometri modalità di selezione: una prova scritta e una successiva prova orale

una prova scritta e una successiva prova orale tipo di contratto: a tempo pieno e indeterminato.

2 posti come poliziotto comune di Adelfia

Due posti di lavoro come poliziotti municipali, categoria C. Ecco le caratteristiche del bando:

scadenza invio domanda: 3 ottobre 2022 da spedire tramite PEC all’indirizzo [email protected]

3 ottobre 2022 da spedire tramite PEC all’indirizzo [email protected] livello di istruzione richiesto: qualsiasi diploma

qualsiasi diploma selezione: concorso pubblico per esami

concorso pubblico per esami tipo di contratto: part time e a tempo determinato.

Concorsi pubblici Lecce non scaduti

5 posti azienda sanitaria Lecce

La ASL di Lecce cerca 5 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, categoria D. Queste in breve le caratteristiche della selezione pubblica:

scadenza e invio domanda: da inviare a mezzo raccomandata, entro il 22 settembre 2022 su carta semplice, al direttore generale della Azienda sanitaria locale della Provincia di Lecce, via Miglietta n. 5 – 73100 Lecce.

da inviare a mezzo raccomandata, entro il 22 settembre 2022 su carta semplice, al direttore generale della Azienda sanitaria locale della Provincia di Lecce, via Miglietta n. 5 – 73100 Lecce. titolo di studio richiesto: laurea per professioni sanitarie

laurea per professioni sanitarie modalità di selezione: per esami

per esami tipo di contratto: a tempo indeterminato.

2 posti come istruttore amministrativo

A Carpignano salentino ci sono 2 offerte di lavoro per istruttori amministrativi e informatici. Qui i dettagli per aderire al concorso pubblico:

presentazione domanda: da inviare entro il 3 ottobre 2022 tramite PEC all’indirizzo [email protected]

entro il 3 ottobre 2022 tramite PEC all’indirizzo [email protected] titolo di studio richiesto: diploma o laurea

diploma o laurea selezione: tramite una preselezione e successive prove scritte e orali

tramite una preselezione e successive prove scritte e orali tipo di contratto: a tempo parziale e indeterminato.

BANDO COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO

Regione Puglia assunzioni 2022

Abbiamo visto quali concorsi ci sono attualmente nelle principali località della regione Puglia. Come si può notare ci sono diverse posizioni aperte per diplomati e laureati, con selezioni che riguardano ambiti comunali e figure che vanno dai poliziotti agli istruttori amministrativi e quant’altro.

Tuttavia nei prossimi mesi ne usciranno sicuramente altri. Quindi se siete interessati a trovare un nuovo posto di lavoro e farvi assumere in questa regione vi consigliamo di tornare spesso su questa pagina sempre aggiornata con gli ultimi bandi e le offerte di lavoro disponibili a Bari e in tutto il resto della Puglia.

