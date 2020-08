Bonus 110 linee guida spiegate in modo semplice, e Pdf agenzia delle entrate.

Superbonus 110 è una delle misure più importanti varate dal governo per contrastare le conseguenze negative causate dall’emergenza covid. Tale bonus prevede delle linee guida piuttosto articolate da seguire, per ricevere le agevolazioni.

Per questo abbiamo deciso di fornivi una guida semplice, chiara e completa. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sul superbonus 110.

Vedi anche: Bonus caldaie 2020

Superbonus 110% quando spetta

Si tratta di un’agevolazione che innalza al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

In base a quanto riporta l’agenzia delle entrate, il superbonus spetta quando si eseguono i seguenti interventi su un immobile:

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali. Sia per gli interventi su parti comuni di edifici, sia sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari.

Isolamento termico dell’involucro.

Che aumentano le garanzie antisismiche.

Di efficientamento energetico, per l’installazione di impianti fotovoltaici o colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Tali operazioni devono per forza avvenire congiuntamente ad uno dei 3 interventi precedenti.

I soggetti che possono svolgere gli interventi sono:

le persone fisiche (al di fuori dell’attività professionale)

i condomini

le cooperative

gli istituti autonomi case popolari

le onlus.

Vedi anche: Bonus 2020 elenco di tutti i bonus casa famiglia

Ecobonus 110% limiti di spesa

Come riporta la guida dell’agenzia delle entrate ogni intervento rientrante in questo bonus, ha un limite di spesa da rispettare.

La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni di edificio, prevede detrazioni fino a 20.000 €, moltiplicato per ogni unità immobiliare che compone l’edificio (15.000 € se sono più di 8). Mentre per le sostituzioni su edifici unifamiliari o plurifamiliari la detrazione è calcolata su un ammontare massimo di 30.000 euro, per singola unità immobiliare.

Per gli interventi di isolamento termico la detrazione varia da 30.000 a 50.000 €, per singola unità immobiliare. L’ammontare cambia in base al numero di unità che compongono l’edificio.

Per gli interventi antisismici valgono i limiti fissati dal già esistente sismabonus, con la detrazione elevata al 110%.

L’installazione di impianti fotovoltaici consente di ottenere una detrazione della spesa fino a 48.000 euro, per singola unità immobiliare. Infine, le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici prevedono un ammontare di spesa pari a 3.000 euro.

Superbonus 110, come funziona la detrazione

Questo bonus permette di fruire di una detrazione del 110% sulle spese effettuate, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua, derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Alternative alla detrazione

In alternativa alla detrazione, i soggetti che hanno diritto a ricevere il superbonus possono scegliere:

Un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore di beni e servizi. In questo caso la somma non potrà essere superiore al corrispettivo previsto. Sarà poi il fornitore a recuperare tale somma tramite agevolazioni.

La cessione del credito d’imposta maturato ad altri soggetti (banche, fornitori, persone fisiche eccetera).

Superbonus 110 adempimenti e certificazioni

Come riporta il sito agenziaentrate.gov.it oltre agli adempimenti previsti per le detrazioni, per esercitare la cessione o lo sconto, bisogna richiedere il visto di conformità. Esso contiene tutti i dati che certificano l’esistenza dei requisiti per la detrazione e viene rilasciato dai Caf o altri soggetti incaricati per le dichiarazioni.

Inoltre, per gli interventi di efficientamento energetico, serve l’asseverazione di un tecnico abilitato, a dimostrazione di un’operazione conforme. Mentre per gli interventi antisismici, serve l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati al progetto, che testimoni la congruità delle spese sostenute.

Esempi pratici superbonus 110

A questo punto dovreste aver chiaro come funziona il superbonus 110 e le sue regole. Tuttavia, se avete ancora dei dubbi, vi consigliamo di approfondire il tema tramite la guida dell’agenzia delle entrate.

In particolare nelle ultime pagine del pdf troverete anche degli esempi pratici, per una migliore comprensione. Ve ne riportiamo uno qui di seguito, tratto proprio dalla guida dell’agenzia, dove potete trovarne altri.

Siamo giunti al termine di questa nostra guida pratica sul funzionamento del superbonus 110% introdotta dal dl rilancio.

Vedi anche: