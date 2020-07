Bonus 110% come funziona e quali sono i limiti di spesa del superbonus ssulla casa. Guida semplice

Bonus 110% per i lavori svolti sulla prima casa nel 2020, è una delle misure più importanti del decreto rilancio. Quest’ultimo è stato approvato da entrambe le camere in via definitiva ed è dunque legge.

In questo articolo approfondiamo gli aspetti legati proprio al bonus 110 e ai relativi decreti attuativi, per chiarirne gli ambiti di applicazione.

Bonus 110 per cento, lavori e limiti di spesa

Dopo la conversione in legge del dl rilancio i limiti di spesa per il superbonus 110 sono delineati, in base all’intervento effettuato.

Questi i lavori coperti dall’incentivo del 110% sulle spese sostenute:

sulle parti comuni degli edifici. Per sostituire impianti di climatizzazione e riscaldamento, con efficienza almeno pari alla classe A. I limiti di spesa sono 15.000 o 20.000 € in base al numero delle unità immobiliari dell’edificio.

Per il cappotto termico, se l’intervento riguarda più del 25% della superficie dell’edificio. La spesa massima ammonta a 60.000 € per ogni singola unità immobiliare.

Sugli edifici unifamiliari, anche in questo caso per interventi che comportino un efficientamento degli impianti sostituiti. Con un limite di spesa a 30.000 €.

A questi si possono aggiungere altri interventi quali montaggio di pannelli solari, accumulatori di energia o colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

Superbonus 110 prima casa come funziona

Le famiglie e i condomini possono ottenere questo bonus sui lavori svolti dal luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Esse potranno ottenere le detrazioni fiscali oppure utilizzare il meccanismo dello sconto sulla fattura. In alternativa sarà possibile cedere il credito alle banche, alle assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori.

Tutte queste possibilità permettono dunque di realizzare lavori in casa sostanzialmente a costo zero. Tuttavia per comprendere meglio il funzionamento di tali meccanismi sono necessarie le istruzioni dell’agenzia dell’entrate e i decreti attuativi del Mise.

Bonus 110 decreti attuativi quando?

Il dl rilancio è ormai legge, ma per fare domanda del bonus 110 bisogna ancora attendere i decreti attuativi, al momento mancanti. Questi devono essere emanati entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Visto che il dl rilancio è stato convertito in legge il 16 luglio, entro il 16 agosto 2020, i cittadini dovrebbero conoscere sia i decreti attuativi del ministero sia le indicazioni dell’agenzia delle entrate.

Si tratta di passaggi importanti perché senza di essi i richiedenti non dispongono di tutte le regole per richiedere l’incentivo.

Queste le principali novità riguardanti il bonus 110 prima casa. L’auspicio è che ministero e agenzia delle entrate siano celeri nel comunicare tutte le indicazioni necessarie, dato che sono molti gli italiani che le attendono.

