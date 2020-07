La domanda del reddito di emergenza si potrà fare fino al 31 luglio. Le direttive Inps sul Rem

Reddito di Emergenza domanda – Il Rem sussidio introdotto dal governo con il Dl rilancio ( art 87) potrà essere richiesto entro il 31 luglio. A Ricordarlo è Inps nel suo account Twitter. Quindi chi non ha acora presentato la richiesta potrà farlo online sul sito inps entro quella data.

in precedenza la scadenza del Rem era stat prevista per il 30 giugno e successivamente prorogato per andare incontro alle famiglie in difficoltà Quindi per presentare la domanda anche a CAF e patronati e richiedere questo sussidio ci sono ancora 11 giorni a decorrere da oggi.

Reddito di Emergenza importi e tempi di erogazione

L’importo del Rem è di 800 euro e viene erogato direttamente dall’Inps in due tranche. La tempistica dipende dalla domanda e ovviamente dai requisiti. Tuttavia anche il reddito di emergenza così come altre misure ( vedi ad esempio i vari bonus autonomi) del precedente Decreto Cura Italia e dell’ ultimo Dl rilancio ha subito inizialmente ritardi nei tempi di presentazione della domanda e successive erogazioni

Vedi anche: Rem quando viene pagata la seconda rata

Tuttavia Inps ha iniziato a pagare il bonus in data 12 giugno tutte le domande accolte di maggio e i primi di giugno, oltre al fatto che l’esito della domanda è consultabile direttamente online

Da quanto comunica Inps nel suo sito ufficiale le domande pervenute all’ entree di previdenza sul Rem in data 9 luglio erano solo 457. E sebbene il governo abbia stanziato 954,6 milioni di euro per questo sussidio, il Reddito di Emergenza non è tra gli aiuti più popolari introdotti dallo stato per l’emergenza Covid – 19.

Probabilmente il motivo e dato dai tanti vincoli posti per ottenere al massimo 840 euro in due mesi e dalle incompatibilità con altri sussidi, come ad esempio il reddito di cittadinanza o le pensioni.

Queste sono le ultime news sul reddito di emergenza, quindi chi ha i requisiti richiesti deve presentare domanda online entro il 31 di luglio 2020.

Vedi anche: