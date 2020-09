Pagamento pensioni anticipato ottobre 2020. Date cedolino pensione e pagamenti poste e banca.

Pagamento pensioni, anche ad ottobre 2020 avverrà in anticipo presso gli uffici postali, per evitare i contagi legati al covid. L’Inps ha confermato che, come negli scorsi mesi, il pagamento avverrà con date scaglionate.

Diverso il discorso invece è per chi riceve il trattamento tramite accredito sul conto corrente bancario. Scopriamo allora qual è il calendario dei pagamenti per ottobre 2020 e quali sono le date del cedolino per la nuova mensilità.

Calendario pagamento pensioni ottobre 2020

Tramite il messaggio n.3127 (allegato 1) l’Inps ha confermato che il pagamento della pensione di ottobre sarà anticipato alle poste. Questo per evitare la creazione di assembramenti negli uffici e il rischio contagio da coronavirus, per chi ritira la pensione in contanti. Ciò anche in virtù delle proroga dello stato di emergenza, decisa dal governo fino al 15 ottobre.

Le date indicate in calendario dall’Inps per l’erogazione vanno da giovedì 25 settembre fino a giovedì primo ottobre. I pagamenti avverranno come sempre in modo scaglionato, con il calendario suddiviso in ordine alfabetico in base al proprio cognome.

La comunicazione con la suddivisione dei giorni, per il ritiro, avverrà nei prossimi giorni sul sito posteitaliane.it.

Accredito pensioni ottobre poste e banca, date

Anche per chi riceve il pagamento tramite altri mezzi postali, il pagamento avverrà in anticipo. Quindi a partire dal 25 settembre in poi verranno erogate le somme ai titolari di libretti di risparmio, Postepay Evolution e conto Bancoposta. I titolari di carta potranno prelevare le somme in contanti anche dagli appositi ATM.

Chi invece riceve la pensione tramite accredito sul conto corrente bancario, riceverà il saldo di ottobre durante il primo giorno bancabile del mese. Stiamo parlando di giovedì 1° ottobre 2020. In questo caso dunque il pagamento non avverrà in anticipo.

Pensione ottobre 2020, data cedolino online

Chi volesse conoscere in anticipo l’ammontare del proprio assegno di ottobre, può consultare il cedolino pensione online. Tale operazione è realizzabile sul sito dell’inps, facendo accesso con le proprie credenziali (password e codice fiscale).

Dopo il login bisogna cercare la voce “cedolino pensione”, per poi procedere su “cedolino pensione servizio”, “verifica pagamenti” e “vuoi visualizzare il cedolino”. Una volta arrivati qui potrete visualizzare il pagamento disposto nei vostri confronti.

L’informazione solitamente è disponibile dal 20 in poi del mese precedente a quello del pagamento. Quindi nel caso di ottobre, il cedolino dovrebbe essere online dal 20 settembre o nei giorni immediatamente a seguire.

Queste le ultime notizie sul pagamento pensioni di ottobre 2020 e le date del cedolino. Come avvenuto negli ultimi mesi il pagamento sarà in anticipato, ma solo per coloro che ritirano la pensione presso gli uffici postali.

