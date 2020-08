Pagamento pensioni e cedolino pensione settembre 2020. Le date dei pagamenti poste e banca

Pagamento pensioni settembre 2020, arriverà anticipatamente come accaduto negli ultimi mesi o sono previste delle modifiche alle date in calendario? Se lo chiedono i pensionati che percepiscono l’assegno, proiettandosi già alla prossima mensilità.

Rispondiamo al quesito in questo articolo. In particolare vediamo quando l’Inps effettuerà il pagamento della pensione di settembre e quali differenze ci sono fra chi percepisce la somma alle poste o in banca.

Pagamento anticipato pensioni settembre

Il governo ha deciso la proroga dello stato di emergenza per il nostro paese fino al 15 ottobre 2020, per i rischi legati al covid.

Vi riportiamo tale decisione, in quanto comporta una conseguenza diretta sul saldo delle pensioni relative alla mensilità di settembre. Si tratta del fatto che il pagamento in contanti della pensione presso gli uffici postali, continuerà ad essere erogato in modo anticipato. Ovvero negli ultimi giorni del mese precedente rispetto a quello dell’assegno, quindi nel caso di settembre negli ultimi giorni del mese di agosto. Stesso discorso per chi riceve la pensione sul libretto di risparmio o su una Postepay Evolution.

Il calendario, con la suddivisione in base alla prima lettera del cognome, per il ritiro, ci sarà dunque ancora una volta, salvo che inps o poste italiane non comunichino il contrario sui loro siti. La tabella e tutte le eventuali nuove indicazioni esatte, verranno comunicate prossimamente sempre via web. Per questo se siete interessati vi invitiamo a consultarli, così da avere informazioni sempre aggiornate.

Pagamento pensione settembre in banca, data

Per quanto riguarda invece chi percepisce la pensione con accredito sul conto corrente bancario, la data del pagamento sarà quella tradizionale: il primo giorno bancabile.

Nel caso di settembre si tratta di martedì 1, dunque in questo caso non si percepirà la mensilità in anticipo. Tale possibilità infatti riguarda i pensionati che si recano negli uffici postali a ritirare il denaro, al fine di impedire pericolosi assembramenti.

Cedolino pensione settembre 2020

Come per ogni mese anche in questo caso il cedolino con l’importo e la conferma del pagamento disposto nei vostri confronti, può essere consultato anticipatamente. In particolare quello di settembre, dovrebbe essere visibile all’interno della propria area personale del sito Inps, già intorno al 20 di agosto. Se non dovesse esserlo quel giorno, lo sarà comunque nei giorni a seguire, vi basterà pazientare ancora e controllare nuovamente.

Per completare questa verifica, dopo aver perfezionato il login, vi basterà andare sulla sezione “cedolino pensione”. I tre passaggi successivi da seguire sono i seguenti: recarsi su “cedolino pensione servizio”, poi “verifica pagamenti” e “vuoi visualizzare il cedolino”. Arrivati a questo punto avrete tutte le informazioni che stavate cercando e conoscerete il nuovo ammontare della pensione di settembre.

Ora è davvero tutto per le notizie e gli aggiornamenti dell’ultima ora sul pagamento delle pensioni a settembre 2020.

Vedi anche: Calendario pagamento pensioni