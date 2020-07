Pensione agosto anticipata? Non è detto e non è certo. Le ultime su pensioni oggi.

Pagamento pensioni agosto 2020 quando avverrà? Se lo chiedono i pensionati italiani, visto che negli ultimi mesi le date hanno subito variazioni in ragione dell’emergenza covid.

Scopriamo dunque qual è il calendario attualmente previsto per il pagamento della prossima mensilità che spetta ai pensionati. Per poi passare a come e quando consultare il cedolino dell’assegno di agosto.

Date pagamento pensioni agosto

Negli scorsi mesi il pagamento delle pensioni è stato erogato in anticipo, a chi la ritira in contanti presso gli uffici postali. Questo per evitare rischiosi assembramenti e combattere la diffusione del coronavirus. A tal proposito le poste avevano scaglionato i pagamenti in base al cognome.

Anche per la mensilità di luglio l’erogazione dei soldi è avvenuta in questo modo, ossia negli ultimi giorni di giungo. Per questo i pensionati si chiedono se per agosto il saldo alle poste avverrà di nuovo in anticipo e quindi negli ultimi giorni di luglio.

In realtà al momento non è ancora noto se il pagamento pensioni di agosto sarà anticipato, come successo negli scorsi mesi. Infatti, non ci sono comunicazioni ufficiali al riguardo ne dalle poste ne da parte dell’inps, sui rispettivi siti internet.

Calendario pagamento pensioni poste e banca

Fino a quando non ci saranno comunicazioni da parte di inps o poste non sappiamo se il pagamento avverrà in anticipo o meno. In loro assenza l’erogazione alle poste avverrà nella stessa data prevista per l’accredito sui conti corrente o quelli postali, ovvero il primo giorno bancabile.

Nel caso di agosto stiamo parlando di sabato 1 per le poste, mentre di lunedì 3 per le banche, visto che i primi due giorni del mese cadono di sabato e domenica.

Ovviamente qualora le poste o l’inps dovessero informare che il pagamento in contanti avverrà in anticipo come negli scorsi mesi, ve ne daremo conto.

Cedolino pensione agosto

Detto delle date del pagamento della prossima mensilità, vi ricordiamo che se siete beneficiari del trattamento potete verificare il cedolino pensione agosto già a luglio. Solitamente l’informazione sul pagamento disposto dall’inps nei vostri confronti è disponibile già dal 20 del mese precedente o nei giorni seguenti. Quindi la somma dell’assegno di agosto dovrebbe comparire già dal 20 luglio.

Per verificarne tale informazione basta accedere al sito www.inps.it tramite le vostre credenziali, quindi utilizzando il pin personale. Una volta entrati non bisogna far altro che cliccare nella sezione dal nome “cedolino pensione”. Poi andare in sequenza su: “cedolino pensione servizio”, “verifica pagamenti” e poi “vuoi visualizzare il cedolino”. In questo modo conoscerete già la mensilità che vi spetta e che sarà pagata dall’inps.

E’ davvero tutto sulle ultime notizie in tema di pagamento pensioni agosto 2020 e relativo calendario attualmente previsto da poste e banche.

