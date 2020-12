Pagamenti pensioni gennaio febbraio 2021 anticipato. Quando pagano la pensione di gennaio e febbraio, circolare inps.

Pagamenti pensioni gennaio febbraio 2021, per entrambe le mensilità sarà anticipato, Inps ha già comunicato le date.

Ecco quando pagano la pensione di gennaio e febbraio. Di seguito tutte le date per ritirare la pensione alle poste in anticipo, in base alla suddivisione alfabetica stabilita dalla nuova circolare inps 21 dicembre 2020.

Date pagamento pensioni inps anticipato gennaio e febbraio 2021

Con un comunicato stampa l’Inps ha stabilito le date in cui i pensionati potranno ritirare la pensione di gennaio e febbraio negli uffici postali. Il pagamento per entrambi i mesi avverrà in anticipo, quindi durante gli ultimi giorni del mese precedente.

La suddivisione avviene su più giorni per evitare rischi di contagio da coronavirus, presso gli uffici postali. Essa si basa sulla prima lettera del cognome del beneficiario, a cui corrisponde un giorno per il ritiro della mensilità di gennaio e un altro per quella di febbraio.

Pagamento pensioni gennaio 2021 poste, date:

28 dicembre A-C

29 dicembre D-G

30 dicembre H-M

31 dicembre N-R

2 gennaio S-Z

Pagamento pensioni febbraio 2021 poste, date:

25 gennaio A-B

26 gennaio C-D

27 gennaio E-K

28 gennaio L-O

29 gennaio P-R

30 gennaio S-Z

Tali date riguardano tutti i pensionati che ritirano in contanti la mensilità o che utilizzano altri strumenti messi a disposizione da Poste. E’ il caso di Postepay Evolution, ATM, Libretto di Risparmio o Conto Banco Posta.

A differenza dei mesi precedenti, l’Inps ha già stabilito le date del pagamento anticipato anche della mensilità successiva. Quindi ora i pensionati sanno già quando ritirare la pensione di gennaio e febbraio 2021 alle poste.

Pagamento pensioni gennaio e febbraio 2021 banca date

Chi invece percepisce il pagamento tramite accredito bancario non riceverà il pagamento anticipato. In questo caso infatti il pagamento viene eseguito dall’Inps con bonifico sul contro corrente del pensionato.

Le date delle mensilità di gennaio e febbraio saranno quindi quelle tradizionali in banca. In particolare lunedì 4 per il mese di gennaio 2021 (con accredito visibile il 5 gennaio sul conto) e lunedì 1 per febbraio (con accredito visibile dal giorno seguente).

Queste tutte le informazioni fornite dalla circolare inps sul pagamento anticipato delle pensioni di gennaio e febbraio 2021. Dunque le date per il ritiro alle poste sono già disponibili per le prossime due mensilità.

