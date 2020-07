Manovra agosto, dove finiscono i 25 miliardi di indebitamento per affrontare la situazione economica post – coronavirus. Ci saranno nuovi aiuti alle famiglie? Vediamo quali sono le idee del governo.

Il decreto agosto verra approvato in data 29 luglio e punta prevalentemente a sostenere il lavoro, ovvero la ripresa dell’occupazione. Qualche aiuto per ora è previsto ma solo in termini di incentivi sui contributi per chi farà nuove assunzioni. Quindi la priorità oggi è far ripartire la macchina produttiva del nostro paese.

Aiuti per imprese e lavoro.

Con la manovra di agosto, come abbiamo detto il governo italiano punta a potenziare le misure economiche per aiutare le imprese.

Quindi sono previste la possibilità di prorogare i contratti a termine senza causale, oltre al prolungamento della cassa integrazione con causale Covid e blocco dei licenziamenti fino a fine anno 2020.

Scuola comuni e regioni

Prima dell’inizio della scuola la cui data di apertura è stata fissata per il 14 settembre, sono necessari nuovi investimenti. Stessa cosa vale per i comuni e le regioni che hanno le casse vuote a causa dei mancati introiti dovuti all’emergenza Covid-19, oltre a tutte le somme che hanno dovuto spendere per contribuire ad arginare la pandemia.

Bonus e altri ammortizzatori sociali

Gli eventuali sostegni al reddito per chi ha perso il lavoro sono ancora tutti da verificare, anche se dall’esecutivo c’è tutta l’intenzione di aiutare il lavoratori disoccupati. Tuttavia ad oggi non vi sono delle linee guida in tal senso, bensì solo anticipazioni riportate da vari organi di stampa, come ANSA NEWS o da dichiarazioni rilasciate dal ministro del lavoro Catalfo.

Quindi chi si aspetta nuovi aiuti a fondo perduto, vedi i bonus vari con causale Covid-19 tipo: vacanze, 600 euro autonomi, biciclette o bonus baby sitter, potrebbe restare deluso. Mentre sempre secondo Ansa ci potrebbe essere una proroga di misure attualmente in vigore come Il Reddito d’emergenza la cui scadenza è prevista per il 31 luglio.

In sintesi ad oggi i capitoli di spesa del decreto agosto non li conosce nessuno, tutto quello che si legge per ora sono ipotesi o anticipazioni ansa.

