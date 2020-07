Nuova manovra cosa contiene la manovra di 25 miliardi del governo, Naspi Cig, tasse ecco le nuove misure aiuti Covid

Nuova manovra decisa dal governo italiano per sostenere la ripresa economica durante la fase 3, tramite un scostamento di 25 miliardi di euro.

All’interno di questa nuova maxi misura ci sono bonus, il rinnovo della Cig e aiuti di varia natura. Scopriamo allora nel dettaglio in cosa consiste la nuova manovra e come impatta sulle vite dei lavoratori e delle famiglie.

Nuova manovra 25 miliardi cosa contiene

Dopo aver conseguito l’accordo europeo sul Recovery Found, che destinerà 209 miliardi di euro all’Italia, il governo Conte ha deciso un nuovo scostamento di bilancio. Si tratta di ulteriore deficit di 25 miliardi di euro, per finanziare una manovra per sostenere l’economia del nostro paese.

Ecco quali sono le principali misure contenute nella nuova manovra estiva.

Proroga della Cig covid

Lo strumento verrà rifinanziato e accompagnato da un meccanismo per far tornare le aziende alla normalità pre crisi. Questa voce rappresenta la parte più consistente della manovra e un aiuto ai lavoratori in difficoltà. Al suo interno probabili incentivi per ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali, ossia per le imprese che riportano a lavoro il personale ancora in cassa integrazione. Confermato anche il divieto di licenziamenti fino a fine 2020.

Proroga indennità di disoccupazione e smart working

Le indennità di disoccupazione, come ad esempio la Naspi, dureranno fino alla fine dell’anno in corso. Inoltre, si potrà continuare a ricorrere allo smart working laddove possibile.

Risorse per comuni e regioni

Parte dei 25 miliardi vanno agli enti locali, in difficoltà con i bilanci per la gestione dell’emergenza covid-19.

Riduzione delle tasse rinviate a settembre

Al riguardo, in un intervento alla Camera, il ministro dell’economia Roberto Gualtieri ha dichiarato: “il governo vuole utilizzare il nuovo scostamento per rimodulare il pagamento delle tasse, posticipate a settembre causa lockdown. L’obbiettivo è ridurre significativamente l’onere per i contribuenti per il 2021.” Non si conoscono gli importi, ma potrebbero essere diversi miliardi di euro, in grado di aiutare contribuenti e imprese attualmente in possesso di scarsa liquidità.

Infine, per ora, non è stato prorogato lo stato di emergenza, anche se nel governo c’è già accordo per farlo durare fino al 31 ottobre.

Queste le principali novità relative alla nuova manovra che dovrebbe dare un impulso alla fase 3 in Italia. Dal rinnovo della Cig e degli altri ammortizzatori sociali, fino agli aiuti per i lavoratori e le imprese, così ha deciso il governo Conte.

