Decreto agosto, non c’è solo la proroga della Cig ma anche l’aumento delle pensioni d’invalidità. Ecco le ultime sulla manovra estiva e pensioni.

Pensioni, è uno degli ambiti principali sui cui dovrebbe intervenire il Decreto agosto, il nuovo provvedimento al varo del governo. In particolare con il nuovo decreto dovrebbero esserci nuovi fondi per l’aumento della pensione di invalidità, necessari per attuare la sentenza della corte costituzionale.

Oltre a questo si prevedono investimenti anche sul lavoro, il settore auto e quello del turismo. Approfondiamo dunque questi temi con focus particolare sull’aumento delle pensioni di invalidità che interessa molti italiani.

Aumento pensioni di invalidità, novità decreto agosto

Delle novità che arriveranno con il decreto agosto, ha parlato il ministro dell’economia Roberto Gualtieri nell’aula del Senato. Uno dei punti prioritari annunciati dal ministro è la garanzia delle risorse per aumentare le pensioni di invalidità civili da 285 a 516 euro mensili.

Si tratta di un provvedimento dovuto, dopo che la pronuncia della corte costituzionale ha stabilito la necessità di procedere a questo aumento. Con il dl rilancio è stato creato un fondo apposito da 50 milioni di euro, che con il nuovo decreto dovrà essere aumentato. Secondo alcune stime informali, riportate da ilsole24ore, potrebbero essere di 1,5 miliardi le risorse complessive necessarie, in base a come verrà effettuato l’intervento.

Tali risorse dovrebbero essere coperte dal nuovo scostamento di bilancio da 25 miliardi, recentemente voluto dal governo e approvato con voto del parlamento.

Aumento pensione invalidità, richieste associazioni

L’aumento delle pensioni, lo ricordiamo, attualmente riguarda solo gli invalidi civili totali, ovvero al 100%. Perciò il responsabile nazionale delle politiche per la disabilità della Cgil, Nina Daita, chiede al governo di aprire un confronto e andare anche oltre questo.

Pure il presidente Anmic Nazaro Pagano chiede al governo di approfittare dell’occasione per una riforma più complessiva delle pensioni di inabilità/invalidità. In particolare di prendere in considerazione per l’aumento non solo gli invalidi al 100%, ma anche le persone con invalidità parziale.

Decreto agosto, contenuto

Resta da vedere se nell’ambito del decreto agosto il governo prenderà in considerazione le proposte che arrivano delle associazioni di categoria. Di certo al suo interno ci saranno maggiori fondi per l’aumento delle pensioni di invalidità civili totali.

Oltre a questo nel decreto agosto dovrebbero trovare spazio:

La proroga della Cig.

Il rinnovo dello smart working.

Nuovi fondi per la scuola.

Aiuti al settore auto e a quello del turismo.

Questi gli ultimi aggiornamenti sull’aumento della pensione di invalidità e le altre misure previste nel decreto agosto del governo. Se nei prossimi giorni dovessero esserci novità al riguardo ve ne daremo conto.

Vedi anche: Pensioni ultime notizie sulla manovra pensione