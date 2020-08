Decreto agosto, bonus consumi, 600 euro stagionali e aautonomi in quarantena, proroga Naspi. Ecco alcune delle novità della nuova manovra estiva

Decreto agosto è in fase di definizione, infatti il governo ha già realizzato un bozza del testo, che porterà numerose novità. La sua uscita è ormai imminente, con l’obiettivo di dare una spinta al rialzo all’economia italiana.

Facciamo allora il punto della situazione su cosa prevede il provvedimento dell’estate, fra bonus e aiuti ai settori più in difficoltà.

Decreto agosto contenuto bozza

Il nuovo decreto agosto, nella sua ultima versione bozza, prevede una serie di misure molto importanti per la vita degli italiani. Ci sono alcune novità in via di definizione che riguardano non solo lavoro e tasse, ma anche altri ambiti.

Ecco quindi la lista delle misure che dovrebbero trovare attuazione con il nuovo decreto agosto, in base a quanto riportato da ilsole24ore.

Bonus pagamenti elettronici e consumi

Per rilanciare i consumi, specie nei settori più colpiti dalla crisi economica, come ristorazione, abbigliamento e arredi, è previsto il bonus sui pagamenti fatti tramite pos. Le modalità di attuazione nono sono ancora definite, ma l’incentivo a pagare con le carte verrà attuato tramite un cashback in favore dei contribuenti.

Incentivi per la filiera agroalimentare

Il decreto prevede la creazione di un fondo per sostenere le attività della ristorazione e la filiera alimentare italiana. Le cifre non sono note, ma il ministero delle politiche agricole auspica una somma di 5.000 euro a fondo perduto per ristoratore.

Rinnovo bonus 600 euro stagionali del turismo e spettacolo

Dovrebbe essere rinnovato l’aiuto da 600 euro per i lavoratori stagionali del turismo e quelli dello spettacolo, settori ancora in difficoltà.

Indennità 600 euro agli autonomi per quarantena

Anche per i lavoratori autonomi (partite iva, co.co.co, artigiani e commercianti) viene riconosciuta un bonus da 600 euro. Questo nel caso in cui si trovino in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria.

Sgravi CIG e proroga Naspi

Attualmente il decreto prevede sgravi per 4 mesi dai contributi, per il rientro dei dipendenti dalla cassa integrazione, con tetto a 8.060 euro annui. Tuttavia le imprese per beneficiarne, devono aver subito perdite a causa della pandemia negli scorsi mesi. Inoltre Naspi e Discoll in scadenza a maggio e giugno, sono prorogate di altri 2 mesi.

Aumento incentivi auto

Anche il comparto produttivo dell’auto riceverà un nuovo stanziamento da 500 milioni di euro. Questo permette il ritocco al rialzo dell’ecobonus per l’acquisto di auto a basse emissioni, da effettuare sia con rottamazione sia senza.

Nuovi fondi per scuola, comuni e musei statali

Per l’inizio della scuola e la sua ripartenza fino al 2021, prevista un somma complessiva di 1 miliardo di euro.

Ai comuni spetterà un miliardo in più, oltre ai 300 milioni previsti come ristoro dal mancato incasso delle tasse di soggiorno. Infine, per i musei statali ci sono 65 milioni di euro.

Decreto agosto ultime news

Abbiamo visto il contenuto della bozza del nuovo decreto agosto, che in base alle ultime notizie il governo varerà nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni.

Insomma ci siamo, ancora un po’ di pazienza e conosceremo cosa prevede il testo definitivo del decreto agosto. Al suo interno potrebbero trovare spazio anche l’aumento delle pensioni di invalidità civile e il rinnovo dello smart working. Ma per averne conferma non ci resta che attendere il testo definitivo.

