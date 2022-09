Bonus libri 2022/2023 Basilicata. Quando arriva il rimborso

Bonus libri scolastici 2022/23 Basilicata. Come richiedere i contributi ai comuni, per studenti di medie, superiori e universitari. Isee e domanda.

Bonus libri 2022 2023 regione Basilicata. La giunta ha deliberato il bando per l’assegnazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado. Inoltre, è stato previsto un ulteriore contributo rivolto agli studenti universitari.

Ma andiamo con ordine, ecco chi sono i destinatari del bonus libri a.s. 2022-23 in Basilicata, come e quando richiederlo.

Contributi libri di testo Basilicata 2022/23 requisiti

Come stabilisce l’avviso pubblico, approvato con Deliberazione n. 580 dell’8 settembre 2022, hanno diritto al beneficio gli studenti che:

fanno parte di un nucleo familiare con Isee fino a 20.000 euro

residenti in uno dei comuni della regione Basilicata

frequentano scuole medie o superiori nell’anno scolastico 2022-23

hanno acquistato (o stanno per farlo) libri di testo e altro materiale didattico indicato dalla scuola nell’ambito del programma di studio.

Bonus libri Basilicata 2022-2023 domanda comuni

Gli studenti con i requisiti possono richiedere un rimborso delle spese già sostenute o un contributo in caso in contrario, ai comuni. Quindi ad esempio per avere il bonus libri Matera bisogna inviare l’apposita istanza al suo municipio oppure online. Stesso discorso per Potenza e le altre località della Basilicata.

Il bando regionale stabilisce come scadenza per la presentazione domande, le ore 18:00 del 30 ottobre 2022. Una volta scaduto questo termine verrà individuata una graduatoria di beneficiari, che riceveranno il contributo sotto forma di rimborso o buono acquisto libri. Quindi i soldi del bonus libri Basilicata arrivano dal mese di novembre in poi agli aventi diritto.

Contributo studenti universitari Basilicata 2022-23

Non solo libri per studenti di medie e superiori, ma la regione ha previsto un ulteriore bando in favore degli universitari. In questo caso si tratta di un incentivo per l’acquisto di strumentazione informatica per consentire agli studenti di partecipare alle lezioni da remoto.

In altre parole un bonus pc, per favorire la didattica a distanza. Come prevede la Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 dell’8 settembre 2022, è possibile presentare domanda fino alle ore 18:00 del 24 ottobre 2022. Potete approfondire le informazioni di entrambi i bandi per alunni, qui di seguito con gli avvisi tratti dal sito della regione.

In sintesi, la regione Basilicata eroga un bonus libri a studenti di scuole medie e superiori durante l’anno scolastici 2022-23. Per ottenerlo bisogna avere i requisiti previsti dal bando e presentare apposita domanda ai comuni. Inoltre, è previsto un ulteriore contributo per l’acquisto di materiale informatico destinato a studenti universitari.

